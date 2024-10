Ernest Cole: Lost and Found 16 januari in de bioscoop

terug

Imagine Filmdistributie brengt Ernest Cole: Lost and Found op 16 januari uit in de bioscopen. De aangrijpende film van Raoul Peck over de Zuid-Afrikaanse fotograaf die als eerst de gevolgen van de apartheid vastlegde werd in Cannes bekroond met de L’oeil d’or, de prijs voor beste documentaire.

© Ernest Cole

De Zuid-Afrikaanse fotograaf Ernest Cole kreeg internationale bekendheid door zijn boek House of Bondage (1967) met schrijnende beelden van de apartheid vanuit een zwart perspectief. Als twintiger werd Cole verbannen naar de Verenigde Staten en Europa, waar hij getuige was van andere vormen van racisme. Eind jaren zeventig stopte hij met werken als fotograaf en verloor hij de controle over zijn archief. Hij stierf in 1990 aan kanker, slechts enkele dagen nadat Nelson Mandela uit de gevangenis werd vrijgelaten. Dat leek het einde van zijn tragische verhaal, totdat er in 2017 60.000 onbekende negatieven van zijn werk werden ontdekt in een Zweedse bankkluis. Ondanks al zijn tegenslagen verloor Cole nooit zijn vermogen verbluffende foto’s te maken. “Het is een kwestie van overleven”, schreef hij, “om elk moment te stelen.”

In Ernest Cole: Lost and Found gebruikt regisseur Raoul Peck (I Am Not Your Negro) deze beelden en archiefmateriaal om een ​​ontroerend portret te schetsen van een belangrijke kunstenaar die tijdens zijn leven geen erkenning kreeg. In Cannes werd de film bekroond met de L’oeil d’or, de prijs voor beste documentaire.

Screen Daily: “A rich chronicling of Cole’s unique career, peerless artistry, political strength and moving end… Absorbing.”

Variety: “Watching Lost and Found, you’re moved by a life that veered into tragedy, yet the place it lands lifts you up. More than a great photographer, Ernest Cole captured something essential. By the end you feel the ghost is speaking to you.”

Hollywood Reporter: “The doc’s meditative tone adds further resonance. In an age of image inundation — when the violence of fascist regimes are on full display — revisiting Cole’s oeuvre serves as a reminder of the power of acknowledging what lays before you.”

