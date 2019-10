Professionele fotografen en de productie van kunstwerken, voor wie de hoogste printkwaliteit noodzakelijk is, om de het product beter te verkopen aan de kritische klant. De door Epson ontworpen printkoppen gebruiken, naast de 12-kleuren inktset, tot wel 800 spuitkoppen voor iedere kleur, waarmee de plaatsing van inktpunten zeer accuraat is en drukfouten worden voorkomen. Hoge snelheid en kwaliteit, dankzij de μTFP12-printkop met een resolutie van 300 dpi en 12 kanalen. Afbeeldingen worden daarnaast ook mooier door vloeiend kleurenverloop en precieze textuurreproducties. De diepe zwarttinten worden verkregen door middel van een overcoating-technologie voor het verbeteren van zwarttinten, waardoor de afgedrukte afbeeldingen nog opvallender en dramatischer ogen. Voor mensen die creatieve vrijheid waarderen en die op een breed scala aan media willen afdrukken: de SC-P7500 (24 inch) en SCP9500 (44 inch) ondersteunt het afdrukken op fijne papiersoorten, canvassen, fotopapier en nog veel meer.

Voor proefdrukken van verpakkingen en contrasten, waar precisie van belang is, heeft Epson de lat voor proefdrukken in de sector hoger gelegd. Gebruikers kunnen nu efficiënter en vol vertrouwen werken met de kleurmetingen en controlerende en herstellende technologieën. Een optionele SpectroProofer met een spectrofotometer zorgt voor kleurmetingen die sneller en accurater zijn en het kleurbeheer voor proefdrukken is volledig geautomatiseerd. Kort gezegd zijn de resultaten feilloos en constant.

Marc Boehmer, productmanager pro foto/printer van Epson Europa, zegt: “Om producten te kunnen maken die echt innovatief zijn, moeten we luisteren naar wat de klant nodig heeft en wat niet. Dit biedt ons de kans om printers te maken die geen overbodige technologie bevatten. Zo kunnen we ons iedere dag weer concentreren op wat voor de gebruikers het belangrijkste is. Hier op voortbouwend, ben ik ervan overtuigd dat we iets belangrijks hebben bereikt, waardoor onze gebruikers kunnen profiteren van meer creatieve vrijheid en nieuwe zakelijke mogelijkheden.” Hij voegt toe: “Het is voor het eerst dat Epson 12-kleuren fotoprinters aan klanten kan aanbieden. De 12-kleurenprinters zijn bovendien voorzien van indrukwekkende printsnelheden, hoge afdrukkwaliteit en een gebruiksvriendelijke interface. Alles is zo ontworpen dat de complete oplossing; printer, inkten, substraten, software en ondersteuning, goed op elkaar zijn afgestemd.” De SureColor SC-P7500 en SC-P9500 zijn verkrijgbaar vanaf december 2019.