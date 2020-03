De SureColor SC-P700 (tot A3+) en SC-P900 (tot A2+) bieden de perfecte combinatie tussen vorm en functie. Epson heeft twee geavanceerde en gebruiksvriendelijke fotoprinters aangekondigd, de SureColor SC-P700 en SC-P900. Hoewel de professionele fotocommunity duidelijk de belangrijkste doelgroep is, zullen deze twee compacte en lichtgewicht printers ook kunstenaars, studio’s, fotolabs en ambitieuze semiprofessionele en ambitieuze amateurfotografen aanspreken.

Wat meteen opvalt is hun ‘niet-printer’-achtige uiterlijk: een designfilosofie die tot stand is gekomen door gebruikersonderzoek en de wens om fotoprinters te maken die niet alleen mooie foto’s afdrukken, maar die er ook mooi uitzien. Zowel de SC-P700 (tot A3+) als de SC-P900 (tot A2+) zijn uitgerust met overcoating-technologie die zwarttinten verbetert en Carbon Black Mode en UltraChrome Pro 10-inkt voor echte, diepe zwarttinten. Andere kenmerken zijn onder andere:

Drie verschillende papiertrajectenvoor een ruime keuze aan media

Black D-Max-waarde van 2,91

Optisch lcd-touchscreen van 4,3 inch(kan worden gebruikt met handschoenen) met aanpasbare GUI

Epson Media Installervoor meer gebruiksgemak

Uitgebreid blauw kleurenspectrumom ultrealistische afbeeldingen te produceren

Zwarte inkten (PK/MK)altijd beschikbaar

Epson Print Layout- verbeterde functionaliteit en flexibiliteit om snel en eenvoudig in kleur af te kunnen drukken

Geïntegreerde roll-unit zonder spoelop SC-P700, optioneel voor SC-P900

Nieuw automatisch aanvoersysteem van vellen(ASF) voor probleemloze fine-art media-feed.

Kleinste voetafdruken lichtste in zijn klasse

Verbeterde afdichtingvoor bescherming tegen stof en vuil

Boris Creischer, productmanager pro selection, Epson Europe, zegt: “We hebben er vertrouwen in dat deze printers de aandacht zullen trekken van mensen die werkzaam zijn in creatieve industrieën, die een oog voor detail hebben, en waarde hechten aan krachtige hardware die esthetisch aantrekkelijk is. Hoe clichématig het ook klinkt, zowel de SC-P700 als de SC-P900 weten vorm en functie goed te combineren. De nauwkeurigheid en kwaliteit van de uitvoer is verbeterd door de diepste zwarttinten en een uitgebreid blauw kleurenspectrum, waardoor ultrarealistische beelden afgedrukt kunnen worden. Dit alles maakt deel uit van Epson’s complete printoplossing van hardware, software, inkt en papier. We zijn ervan overtuigd dat deze nieuwe toevoegingen aan de P-serie goed ontvangen worden door creatieve mensen die waarde hechten aan fotografische afdrukkwaliteit en een verfrissend ingetogen product design.”

De SC-P700 en SC-P900 zijn vanaf april 2020 verkrijgbaar.