Deze nieuwe premium EcoTank-printers vormen een aanvulling op de bekroonde reeks van cartridge-loze Epson-printers met navulbare inkttanks, waarvan er dit jaar wereldwijd 50 miljoen verkocht zijn. Dankzij het innovatieve, cartridge-vrije EcoTank-vulsysteem met de handige, morsvrije inktflessen, zijn de kosten per pagina uitzonderlijk laag. Met de ET-8500 en ET-8550 kunt u tot 2.300 foto’s in hoge kwaliteit afdrukken met één set inktflessen 1 . Deze foto’s kunnen tot wel 300 jaar meegaan als ze in een fotoalbum worden bewaard 2 . Dankzij de Micro Piezo Heat-Free-technologie geniet u van consistent afdrukken op hoge snelheid, met een aanzienlijk lager energieverbruik en minder onderdelen die vervangen hoeven te worden. Dat is goed voor uw portemonnee én het milieu!

Het instellen van de Wi-Fi en de vrijheid om vanaf elke locatie te printen of te scannen is makkelijker dan ooit, omdat deze printers zijn uitgerust met Epson Smart Panel. De Epson Smart Panel-app3 transformeert uw mobiele iOS® of Android™-apparaat4 in een bedieningspaneel voor de printer, zodat het hele gezin de printer gemakkelijk op afstand kan bedienen. Met de ET-8500 en ET-8550 kunt u bovendien printen vanaf SD-kaarten en USB-sticks via het 10,9cm grote kleurentouchscreen. Met volledige wifi-, Wifi Direct- en Ethernet-connectiviteit integreren deze printers eenvoudig en probleemloos in uw thuisnetwerk.

“De introductie van deze printers is geweldig nieuws voor fotografen en creatievelingen,” zegt Gerrit Bleeker, Consumer Sales Manager bij Epson Nederland. “Het zijn onze eerste multifunctionele EcoTank-printers met 6-kleuren Claria ET Premium-inkt waarmee hoge kwaliteit foto’s, kunst en andere creatieve uitspattingen op een breed scala aan media kunnen worden afgedrukt. Door de uitzonderlijk lage gebruikskosten en het flexibele gemak van printen zonder cartridges, zijn ze ideaal voor de dagelijkse afdruktaken van het hele gezin.”

De EcoTank ET-8500 en ET-8550 zijn per direct verkrijgbaar tegen een adviesprijs van respectievelijk € 699 en € 849.