Elfde editie Unseen Photo Fair

terug

De internationale, toonaangevende kunstbeurs voor hedendaagse fotografie, Unseen Photo Fair 2023, vindt wederom plaats in het Amsterdamse Westergas. Met 72 exposerende galeries, 10 speciale installaties en 65 deelnemende uitgevers van fotografieboeken is deze elfde editie al bij voorbaat een voltreffer. Het overkoepelende thema, natuur, resulteert in fascinerende verkenningen van de relatie tussen mens en milieu. Naast werken van gevestigde internationale kunstenaars toont de beurs bovendien ook een veelheid aan werk van opkomende talenten.

David Benjamin Sherry Lin Zhipeng Paul Cupido

Unbound

Sectie Unbound, gewijd aan projecten die de grenzen van het fotografisch universum verkennen, is dit jaar gecureerd door Unseen directeur Roderick van der Lee. Het thema Suspended Matter – een ecologische term voor in de lucht of in het water op drift geraakte minuscule deeltjes materie – refereert aan gevoelens van onmacht die we als individu kunnen ervaren wanneer we geconfronteerd worden met de krachten die impact op onze omgeving hebben. Zo presenteert Stijn Elshuis, geïnspireerd door de maatschappelijke onrust rond Tata Steel, de installatie Holy Mountain. Morvarid K toont zijn installatie This Too Shall Pass waarin hij via bosbranden de gevolgen van de klimaatcrisis in beeld brengt. De Koreaanse kunstenaar Jaehun Park is vertegenwoordigd met zijn digitale werk Overheated Windmill. Hierin staat een draaiende, zwarte rookwolken uitbrakende molen symbool voor de dreigende gevolgen van onze neiging de natuur te willen temmen.

Philipp Groubnov

Unbound Buiten

Voor het eerst, dit jaar, telt Unbound ook een grote, in het groen geplaatste buitenpresentatie. De internationaal vermaarde fotografe

Awoiska van der Molen toont in de verborgen Japanse tuin achter de gashouder The Prelude – een serie fotowerken op grote sculpturale glasplaten. De titel verwijst naar een vers van de romantische dichter William Wordsworth over het grote belang van de natuur, geschreven tijdens de opkomst van de Industriële Revolutie.

Awoiska van der Molen

Meijburg Art Commission 2023

Tijdens deze elfde editie van Unseen vindt tevens de bekendmaking plaats van de winnaar van de Meijburg Art Commission 2023. Met deze prestigieuze prijs wil KPMG Meijburg & Co fotografietalent de kans bieden om nieuw werk te ontwikkelen en aan een groot publiek te tonen. Thema van de Meijburg Art Commission 2023 is ‘Environment’. Het werk van de genomineerde kunstenaars refereert op geheel eigen wijze aan de relatie tussen de mens en zijn omgeving. De genomineerden zijn:

-Mathieu Asselin – The Ravestijn Gallery, Amsterdam

-Florence Di Benedetto – Podbielski Contemporary, Milaan

-Lonneke van der Palen – Galerie Fleur & Wouter, Amsterdam

-Misha de Ridder – Caroline O’Breen, Amsterdam

-Mohsen Yazdipour – Ag Galerie, Teheran

Over Unseen

Unseen is de eerste kunstbeurs die geheel op de laatste ontwikkelingen in de hedendaagse fotografie is gericht. De beurs staat internationaal bekend om zijn hoge curatoriële standaard en intieme sfeer en trekt galeries en verzamelaars van over de hele wereld. De komende editie vindt plaats van vrijdag 22 tot en met zondag 24 september 2023.