EIZO ColorEdge CG2700S en CG2700X

De twee nieuwe ColorEdge-monitoren verschillen vooral in resolutie. Het paneel van de CG2700S heeft de populaire WQHD-resolutie met 2560 x 1440 pixels, het paneel van de CG2700X biedt de 4K UHD-resolutie van 3840 x 2160 pixels. Beide monitoren garanderen dus een zeer scherpe beeldindruk (109 ppi of zelfs 164 ppi) en maken zo een perfecte weergave van het afgebeelde bestand mogelijk. Of het nu gaat om foto- en filmmateriaal met hoge resolutie of om CGI of game design. De twee nieuwe ColorEdge stellen ook normen op het gebied van connectiviteit. Dankzij de geïntegreerde USB-C-aansluiting kunnen zowel beeldsignaal als data met slechts één kabel worden overgebracht. Bovendien kan de krachtige power delivery functie ook krachtige notebooks met 92 of 94 watt (CG2700X) effectief van stroom voorzien zonder extra voedingseenheid. Nieuw is ook de geïntegreerde LAN-verbinding, die een stabiele verbinding met het internet en aangesloten netwerkbronnen garandeert. Zo worden de nieuwe monitoren in één handomdraai de spil van een moderne, mobiele werkplek.

Beeldweergave In beide modellen zorgt een wide-gamut IPS-paneel met 10-bit kleurdiepte en 16-bit LUT (Look-Up-Table) voor verzadigde kleuren en vloeiende kleurovergangen. Ook de andere specificaties zijn spectaculair: de dekking van de kleurruimte is 99% Adobe-RGB en 98% DCI-P3, de maximale helderheid is 500 cd/m² (CG2700X) en 400 cd/m² (CG2700s). Dankzij de True Black-technologie bieden de schermen hoge contrasten van 1450:1 (CG2700X) en 1600:1 (CG2700S). De Digital Uniformity Equalizer, de exclusieve homogeniteitscorrectie van EIZO, zorgt voor een exacte en homogene helderheid en kleurweergave over het gehele beeldschermoppervlak.

HDR De monitoren ondersteunen HLG en de PQ-curven voor het bekijken en verwerken van HDR-video-inhoud. Dankzij de hoge helderheidsniveaus en de grote contrastverhouding kan een groot deel van de contrastomvang van het te verwerken HDR-materiaal worden weergegeven. De nieuwe modellen passen dus perfect in een HDR-productieworkflow die eindigt met een HDR-referentiemonitor zoals de ColorEdge PROMINENCE CG3146. De ColorEdge CG2700X en CG2700S zijn de eerste modellen in de EIZOs ColorEdge PROMINENCE HDR-reeks die zijn uitgerust met Sync Signal. Deze functie past automatisch de instellingen van de monitor, zoals ingangsbereik en ingangskleurformaat, aan het videosignaal aan om ervoor te zorgen dat de kleurinstellingen consistent blijven tijdens de productie. Geïntegreerde kalibratiesensor en software Beide monitoren zijn uitgerust met EIZO’s bekroonde, geïntegreerde sensortechnologie voor hardwarekalibratie, die in combinatie met EIZO’s eigen kalibratiesoftware ColorNavigator 7 een volautomatische kalibratie mogelijk maakt. Enerzijds maakt CN7 het instellen van de monitoren kinderspel, anderzijds kan de monitor dankzij de software tot in het kleinste detail perfect aan de behoeften van de professionele gebruiker worden aangepast. Een consistente beeldweergave gedurende de gehele levensduur van het apparaat is dus snel en eenvoudig gegarandeerd. Verbindingen Dankzij de USB Type-C-connectiviteit kunnen gebruikers zowel het videosignaal als gegevens overdragen en het aangesloten apparaat van stroom voorzien met maximaal 94 W (CG2700X) of 92 W (CG2700S) met slechts één kabel. Een extra voeding voor MacBook Pro, tablet of andere high-end notebooks is daarom in veel gevallen niet meer nodig. Bovendien zijn de monitoren uitgerust met een LAN-poort die een stabiele netwerkverbinding mogelijk maakt. Dit betekent dat zelfs mobiele apparaten, die nu meestal niet meer over een RJ45 LAN-aansluiting beschikken, zonder extra adapters op het bekabelde netwerk kunnen worden aangesloten. Natuurlijk hebben de nieuwe monitoren ook een HDMI– en een DisplayPort, alsmede een USB upstream-aansluiting, via welke ook de ingebouwde USB-hub kan worden gebruikt als bijvoorbeeld het aangesloten apparaat geen USB-C heeft. Behuizing Een groot deel van de nieuw ontworpen achterzijde van de ColorEdge CG2700X en CG2700S is gemaakt van geperforeerd metaal, wat de luchtcirculatie aanzienlijk verbetert. Dit betekent dat er, ondanks de krachtige power delivery, geen ventilator nodig is. Beide monitoren worden ook geleverd met een nieuw ontwikkelde lichtafschermkap, die eenvoudig magnetisch aan de monitor wordt bevestigd.