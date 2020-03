Extreem scherp en vol details, nauwkeurig en perfect getrouw aan het origineel. De CS2740 geeft foto’s, video’s en andere grafische inhoud precies weer zoals deze zijn. De volledige 4K UHD-resolutie voor films, de ultieme scherpte voor foto’s en absoluut betrouwbare nauwkeurigheid voor iedereen die hiermee werkt: deze alleskunner uit de CS-serie vormt met zijn USB-C-poort de hub van een kleurechte, digitale workflow. Ook op de lange termijn, want met de verliesvrije hardwarekalibratie garandeert de monitor een blijvend stabiele weergave.

4K-UHD-resolutie

De CS2740 heeft een resolutie van 3840 x 2160 (4K UHD) en komt daarmee op een geweldige pixeldichtheid van 164 ppi. Zichtbare monitorpixels zijn daarmee definitief verleden tijd en de weergave op de monitor geeft een uitstekend beeld van de resolutie die in het printstadium wordt geleverd. De CS2740 werkt ook met de volledige 4K-UHD-resolutie voor het beoordelen, snijden en colorgraden van filmmateriaal.

Wide Gamut – de kleurruimte voor heldere, verzadigde kleuren

Om het volledige kleurenspectrum van moderne camera-apparatuur goed te kunnen gebruiken, moet de kleurruimte van de monitor voor de beeldbewerking zo groot mogelijk zijn. Anders is het niet goed mogelijk om de verzadigde tinten die aanwezig zijn in het beeldbestand ook daadwerkelijk te zien op de monitor. Daarom dekt het IPS-paneel van de ColorEdge CS2740 99% van de grote kleurruimte van AdobeRGB voor fotografen af, net als de ISO-Coated V2 CMYK-printkleurruimte. Dit zorgt voor een onvervalste en complete weergave van het volledige kleurenspectrum dat wordt opgevangen door moderne camera’s. Ook geeft de softproofweergave gegarandeerd een nauwkeurige simulatie van de resultaten die de gebruiker kan verwachten in het afdrukstadium.

Voortreffelijke beeldkwaliteit voor haarscherpe foto’s

De monitor levert een bijzonder hoge resolutie van (3840 x 2160 (4K UHD)), een uitstekende contrastverhouding van 1000:1 en een helderheid van 350 cd/m². Zo kunt u graphics en foto’s tot op de pixel nauwkeurig bewerken. Ook de tekstcontouren zijn duidelijk en precies. De LCD-module met zijn IPS (Wide Gamut)-maakt een kijkhoek van 178 graden mogelijk. Daardoor blijven kleurtonen en contrast vanuit iedere kijkhoekvan de gebruiker stabiel.

Vloeiende overgangen en verlopen dankzij de 16-bit-Look-Up Table en de 10-bit-modus

De Look-Up Table (LUT) van de CS2740 rekent intern met een bijzonder hoge kleurdiepte van 16 bits, waarna het display de signalen met tot 10 bits produceert. Door deze configuratie zijn er miljarden kleurtinten beschikbaar om de precieze weergave op de monitor te berekenen. Zo worden weergavefouten voorkomen die optreden in minder goede monitoren, zoals streepvorming en clipping. Trapsgewijze kleurverlopen en verkleuringen zijn hierdoor verleden tijd. Subtiele nuances en structuren in donkere of diep verzadigde beeldpartijen worden met deze technologie nog gedifferentieerder en gedetailleerder weergegeven.

De meest moderne connectiviteit met USB-C

Eén USB-C-kabel levert alles: het monitorsignaal, een snelle datatransmissie, voeding tot 60 watt en nog veel meer. Zo wordt de ColorEdge CS2740 het centrale dockingstation voor de grafische workflow. Randapparatuur, zoals muis en toetsenbord, vaste schijven, kaartlezers of printers kunnen direct worden aangesloten op de vier USB-A-poorten van de monitor (twee aan de zijkant en twee aan de onderkant). Via de USB-C-kabel kunnen zelfs laptops en tablets worden opgeladen met voeding tot 60 watt. Zo veranderen een laptop en de CS2740 in een handomdraai in een volwaardige desktop-werkplek.

https://www.eizo.nl/coloredge/cs2740/