Pf nummer 1 van 2019 is uit. Het is het eerste nummer van Pf bij de nieuwe uitgeverij Virtùmedia. Pf heeft een complete restyling gekregen met een grotere, beter leesbare letter en mooie klassieke koppen. In Pf is er nu nog meer ruimte voor interessante portfolio’s.

Uit het redactioneel van nummer 1

Sinds begin dit jaar is Pf ondergebracht bij een nieuwe uitgever, Virtùmedia in Zeist. Virtùmedia geeft tijdschriften uit in de culturele sector die heel goed aansluiten bij Pf. In hun fonds zitten onder andere Archeologie Magazine, BK Informatie, Geschiedenis Magazine, Schrijven Magazine, Scènes en Sociologie Magazine. We mogen vaststellen dat Pf zich als een vis in het water voelt in deze nieuwe omgeving. Dit maakt het ook mogelijk om de culturele vleugels van Professionele Fotografie nog verder uit te slaan.

Pf zal zich blijven oriënteren op de fotografie als expressievorm.Met de opkomst van de digitale camera is fotografie het meest democratische medium dat er bestaat. Fotografie wordt door jong en oud, door de professional en de amateurfotograaf gebruikt als een vorm van persoonlijke dan wel maatschappelijke expressie. We leven in de hoogconjunctuur van de beeldcultuur. Nooit eerder waren er zoveel fotofestivals, fotoavonden, fotoboeken, foto-exposities, discussies, fotoprijzen en fotomusea. En de fotograaf des vaderlands niet te vergeten.

Het gigantische aanbod aan beelden heeft een tijdschrift nodig dat de fotografie kan duiden en in een perspectief plaatsen. Deze rol wil Pf de komende jaren gaan vervullen. Pf is daarom geschikt en lezenswaardig voor de jonge fotografiestudent die zich wil oriënteren op de markt van de fotografie en voor de fotografieliefhebber die menig foto-expositie bezoekt en er ook over wil lezen. Maar uiteraard is Pf er ook nog steeds voor de professionele fotograaf die wil weten wat er zich in zijn werkveld afspeelt. Daarom zullen we altijd een mix blijven geven van inhoudelijke, praktische en technische informatie.

We brengen in elk nummer acht portfolio’s. Dit keer onder andere van Hans de Kort, een van de winnaars van de Zilveren Camera, en van Justine Tjallinks die op Haute Photographie te bewonderen viel. Daarnaast bieden we in elk nummer maar liefs twee inhoudelijke verhalen over de fotocultuur. In dit nummer artikelen over de wereld van fotogaleries en Instagram. Ook hebben we nieuwe rubrieken: expositie, nieuws, filosofie, geschiedenis, identiteit, samenwerking, praktijk en fotowinkel. De rubrieken techniek en boeken blijven hetzelfde.

Verder hebben we – het zal je als lezer niet zijn ontgaan – Pf meteen maar een restyling gegeven, met een beter leesbare letter, een rustige vormgeving en veel aandacht voor beeld. De nieuwe kleur van het logo staat voor onze liefde en passie voor fotografie.

Portfolio Miquel Gonzalez / Verborgen geschiedenis Rein Jelle Terpstra / De mensen langs het spoor Hans de Kort / Woeste fotografenkoppen Justine Tjallinks / Schurende schoonheid Petra Katanic / Mama doe het licht uit Sébastien Reuzé / De warmte van kleur Annie van Gemert / Boerenkracht Yuksel, Oosteweeghel, van der Velden / Humane fotojournalistiek Fotocultuur Fotogaleries onder druk / De markt van fine art fotografie Instagram als expositieruimte / Belangrijk uithangbord fotograaf Rubrieken Geschiedenis / Roger Fenton Filosofie / Walter Benjamin Identiteit / Guus Rijven Boeken / Erwin Olaf Samenwerking /fotograaf en ontwerper Techniek / FourThirds of fullframe Praktijk / Backup-up en opslag Fotowinkel / CameraTools