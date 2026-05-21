Voor de tentoonstelling Eén liefde, vele gezichten – Een stad in beeld onderzoeken fotografen Bianca Pilet en Stacii Samidin de verbondenheid van inwoners van Breda met elkaar, hun omgeving én het icoon van de stad: de Grote Kerk Breda. De tentoonstelling is de derde editie in de reeks Nieuwe perspectieven, waarvoor de Grote Kerk Breda kunstenaars uitnodigt om met hun werk te reflecteren op de gelaagde geschiedenis van een van de belangrijkste monumenten van Breda. Voor deze tentoonstelling kijken Pilet en Samidin met de blik van een buitenstaander naar nieuwe inwoners en naar Bredanaars die hier al generaties lang geworteld zijn. Pilet portretteert mensen met tatoeages van de stad en van de kerk. Samidin fotografeert een aantal van de vele subculturen in Breda. Dat resulteert in een veelzijdig en verrassend beeld van de Bredase samenleving, die van 3 juli t/m 1 november ‘26 te zien is in de Grote Kerk Breda – het monument dat al eeuwenlang een ankerpunt is in de stad.

© Stacii Samidin – Wij zijn Breda-Poolse communities – Een liefde vele gezichten – Grote Kerk Breda

Een stad in beeld

De tentoonstelling Eén liefde, vele gezichten – Een stad in beeld onderzoekt hoe inwoners van een stad de eigenheid en het karakter van die stad bepalen en hoe zij uitdrukking geven aan de verbondenheid met hun woonplaats. In Breda wordt de liefde voor de stad vaak geprojecteerd op de Grote Kerk Breda. Al eeuwenlang is het monument een ankerpunt én het gezicht van de stad. Al in de katholieke bloeiperiode, voor de beeldenstorm in 1566, was de kerk een plek waar alle rangen en standen in de samenleving samenkwamen. De tentoonstelling Eén liefde, vele gezichten – Een stad in beeld toont een dwarsdoorsnede van de Bredase samenleving anno 2026. Via portretten en groepsfoto’s van alledaagse en bijzondere gebeurtenissen in Breda ontvouwt zich een veelzijdig, soms ook verrassend, beeld van de stad en haar inwoners.



© Bianca Pilet – Ray 2026 – Een liefde vele gezichten – Grote Kerk Breda

Een liefde – Bianca Pilet

Fotograaf Bianca Pilet werkte jarenlang in Parijs. Haar werk verscheen in internationale publicaties als i-D, Purple en The Independent en was te zien op plekken als Fotografiska Stockholm, Photo Elyssée in Lausanne en het Centre Pompidou in Parijs. Pilet verbindt portret, kunst en visuele verhalen. Ze staat bekend om haar indringende portretten en een blik die tegelijk zorgvuldig en intuïtief is. Haar beelden zijn zorgvuldig geregisseerd in licht en compositie, maar laten altijd ruimte voor toevalligheid. Kleur, spanning, intensiteit; het mag schuren. Het licht absurdistische is voor Pilet geen stijlkeuze maar werkelijkheid. Voor Eén liefde, vele gezichten zocht Pilet Bredanaars op die hun verbondenheid met de stad en de kerk op hun huid dragen. Een tatoeage als verklaring van liefde, blijvend, en ook best pijnlijk. Die directheid trof haar. Ze zocht hen op. Sommigen fotografeerde ze thuis. Anderen in de kerk, waar lichamen en architectuur elkaar ontmoetten in een ruimte die al eeuwen getuige is van wat mensen het diepst raakt. Pilet woont en werkt in Amsterdam.



Vele gezichten – Stacii Samidin

Stacii Samidin staat bekend om zijn indringende en empathische manier van fotograferen. Met zijn levenswerk Societies legt hij wereldwijd de levens van gemeenschappen met een onconventionele levensstijl vast, onder andere voor de Nederlandse UNESCO Commissie. Met zijn foto’s laat hij zien dat de verschillen tussen mensen kleiner zijn dan we denken. Voor de Grote Kerk Breda fotografeert Samidin een aantal van de vele subculturen die Breda rijk is tijdens alledaagse momenten én bijzondere gebeurtenissen. Dat kunnen evenementen zijn die tot ver buiten de stad bekend zijn of tradities waar niet iedereen zich bewust van is: NAC supporters in voorbereiding op een wedstrijd, de Molukse gemeenschap bij de viering van Hari Proklamasi RMS, punkers of hardrockers tijdens een concert of de Poolse gemeenschap op het Pools Militair Ereveld. Zo gaat Samidin voorbij het stereotype beeld en schetst hij een blauwdruk die de bezoeker met een andere blik naar de bewoners van de stad laat kijken. Samidin woont en werkt in Rotterdam.

Tattoo Weekend

Tijdens het openingsweekend van Eén liefde, vele gezichten – Een stad in beeld vindt op 4 en 5 juli, in samenwerking met Bunker Tattoo, een Flash Weekend plaats. In de kerk worden unieke tatoeages gezet die geïnspireerd zijn op de rijke verhalen van het monument. Wie een tatoeage laat plaatsen, wordt uitgenodigd om het persoonlijke verhaal erachter te delen. Zo ontstaat een verbintenis tussen monument, maker en drager.

Nieuwe perspectieven

De fotografietentoonstelling Eén liefde, vele gezichten – Een stad in beeld is de derde editie van de in 2024 gestarte serie Nieuwe perspectieven, een jaarlijkse presentatie van hedendaagse kunstenaars die met hun werk een dialoog aangaan met de gelaagde verhalen van de kerk. Maria Roosen beet het spits af met RE-BELLE (2024). De tweede presentatie in deze reeks was TRANS-FORM (2025) met werk van Guido Geelen.



Praktisch:

Van 3 juli t/m 1 november 2026 is de tentoonstelling Eén liefde, vele gezichten – Een stad in beeld te bezoeken in de Grote Kerk Breda.

Het monument is in deze periode vrij toegankelijk, een donatie is welkom.

Bij de tentoonstelling verschijnt een gelijknamig magazine, dat verkrijgbaar is in de Grote Kerk Breda.

www.grotekerkbreda.nl/eenliefde