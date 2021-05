Toen Patrick van den Heuvel voor zijn bedrijf Cinefy een nieuwe filmcamera zocht, ging hij niet over een nacht ijs. De camera moest aan veel eisen voldoen en breed inzetbaar zijn. Uiteindelijk kwam hij uit bij de net geïntroduceerde Panasonic Lumix S5. Een compacte, full frame spiegelloze camera die je wat oneerbiedig als het instapmodel van de full frame Lumix reeks zou kunnen zien. Hij legt uit hoe hij tot deze keuze kwam en wat de camera zo goed maakt.

Door Jan Paul Mioulet

Bewegend beeld is het favoriete medium van Patrick van den Heuvel en hij is hier bijna continu mee bezig. Hij is nog geen dertig, maar heeft al wel meer dan vijftien jaar ervaring met audiovisueel werk. Hij deed al heel jong camerawerk voor de lokale omroep van Boxtel, waar hij uiteindelijk eindredacteur werd en formats bedacht. Vervolgens doorliep hij de AV-richting van het Sint Lucas en liep hij stage bij RTL. Na zijn opleiding startte hij met het maken van kleine producties in opdracht. Op dat moment had hij al veel kennis van de techniek en wist hij hoe hij verhaallijnen wilde vertalen naar beeld. Om zijn bedrijf goed van de grond te krijgen, moest hij echter nog wel het ondernemen onder de knie krijgen. Die kans kreeg hij toen hij werd uitgenodigd door een Zuid-Afrikaanse bruidsfotograaf om voor zijn bedrijf een videotak op te zetten. Van den Heuvel leerde ze werken met videocamera’s, zette een workflow voor ze op en stroomlijnde de IT-kant met de aanleg van een serversysteem zodat ze grote hoeveelheden videodata gemakkelijk konden verwerken en beheren. Tegelijk vergaarde hij veel kennis over hoe je een eigen bedrijf succesvol maakt. Na een half jaar keerde hij terug en wist hij wat hij wilde: een eigen videoproductiebedrijf. Met twee gelijkgestemde geesten huurde hij een ruimte, startte hij Cinefy en ging hij binnen een paar jaar van een paar producties per maand naar, zoals hij dat noemt: “een bak werk”.

Denken in film

Fotograferen is niet zijn ding. Hij heeft het wel geprobeerd, maar hij voelt zich te beperkt als hij met losse beelden moet werken. Als Van den Heuvel nadenkt over hoe hij een verhaal van een klant in beeld wil overbrengen, ziet hij dat nooit voor zich in de vorm van een fotoreportage. “Op de een of andere manier denk ik altijd in film”, legt hij uit. “Ik denk altijd in de vorm van een productie en niet in de vorm van een foto.” Zodra hij gaat filmen, ziet hij veel meer creatieve mogelijkheden dan wanneer hij fotografeert.

Van den Heuvel is een groot liefhebber van de zogenaamde ‘filmische look’, van bewegend beeld met geringe scherptediepte. Hierdoor kan je de aandacht van de kijker sturen door de scherpte te leggen op datgene dat belangrijk is in beeld. Heel lang was die filmische uitstraling voorbehouden aan producties met grote budgetten die konden draaien op 35mm of 70mm film. Om toch die look te krijgen, experimenteerde Van den Heuvel al vroeg met objectieven die een beeld met weinig scherptediepte projecteerden op een matglas dat vervolgens weer werd vast gelegd met een videocamera met een kleine beeldbuis. Dat was niet meer nodig toen eerst RED met een enigszins betaalbare videoproductiecamera met grote sensor kwam en vervolgens Canon een revolutie ontketende in de videowereld met de EOS 5D Mark II, de eerste full frame fotocamera waarmee je ook goed kon filmen. Met die camera nam hij in zijn tijd bij RTL een korte speelfilm in eigen beheer op.

Kort daarna kwam Black Magic met de eerste Pocket Cinema Camera op de markt. De camera was speciaal gemaakt om in raw op te nemen en werd het werkpaard van Cinefy. Een beperking van de Black Magic was wel dat de camera een relatief kleine Micro Four Thirds sensor had en ook nog eens een crop daarvan gebruikte. Ook waren er in de beginjaren relatief weinig objectieven voor beschikbaar. De nieuwere modellen kregen een kleinere cropfactor, een efficiënter raw formaat en de keus aan objectieven nam toe. Van den Heuvel huurde de Black Magic camera’s voor iedere shoot, maar toen het moment kwam om zelf een camera aan te schaffen, koos hij iets heel anders: de Panasonic Lumix S5.

Echte hybride

De reden om geen Black Magic aan te schaffen, waren de weergave van huidskleuren en het gebruik van de Black Magic op de Ronin, een gimbal van DJI. De Black Magic Pocket 4K communiceert namelijk niet met de gimbal, wat lastig is als zowel de cameraman als het model in beweging zijn. Tegelijkertijd speelde mee dat Cinefy overstapte van Avid naar Final Cut Pro voor video-editing. De Black Magic camera’s konden in een formaat schieten dat direct in Avid kon worden geïmporteerd, maar dat was dus niet langer nodig. Wat Van den Heuvel zocht was een camera waarmee hij kon werken met een gimbal die de autofocus van de camera kon aansturen.

Andere vereisten waren het op kunnen nemen op SD-kaarten in plaats van dure CFast-kaarten en ingebouwde beeldstabilisatie, zodat hij ook uit de hand perfecte shots kon maken. In Zuid-Afrika had Van den Heuvel al gewerkt met de Panasonic GH5 en gemerkt hoe stabiel opnames uit de hand met die camera waren. “Daar kon je perfecte slow-motionshots mee maken die helemaal strak zijn, zonder een gimbal te gebruiken.” Uiteraard moest de camera aansluitingen hebben voor een microfoon en een koptelefoon. Ook wilde Van den Heuvel naar een full frame sensor toe, om eindelijk full frame objectieven te kunnen gebruiken zoals ze bedoeld zijn. Hij had zijn oog al laten vallen op de Panasonic Lumix S1H, die aan bijna alle vereisten voldeed: full frame sensor, goed dynamisch bereik, direct filmen in HLG. Alleen de autofocus voldeed nog niet helemaal aan zijn verwachtingen. De nieuwere Panasonic Lumix S5 beschikt niet alleen over een verbeterde autofocus, maar ook nog eens over een kleinere, lichtere body. Dat is nooit een slechte zaak en al helemaal niet als je de camera op een gimbal wilt gebruiken. Een prijs van onder de 2.000 euro was ook nog eens heel welkom en dankzij de 24 megapixel sensor is de camera ook nog eens – indien nodig – prima inzetbaar om mee te fotograferen. In de speciale hoge resolutiestand zijn zelfs opnames van 96 megapixel mogelijk.

Filmen kan de Panasonic Lumix S5 in 4K 30p in full frame en 4K 60p in een APS-C crop in 10 bit 4:2:2 in V-log. In combinatie met de Atomos Ninja V kan de camera zelfs in 6K en in ProRes Raw schieten. De camera heeft hulpmiddelen als waveform en vectorscope voor het beoordelen van de belichting en de belichtingstijd kan niet alleen worden ingesteld als sluitertijd, maar ook als sluiterhoek. Ook kan de camera filmen met anamorphische objectieven en die gecorrigeerd weergeven. Het laat zien hoezeer Panasonic begrijpt wat een echte hybride camera moet hebben. Van den Heuvel is verder erg te spreken over de degelijkheid van de body en de hele ergonomie, hoe de camera in de hand ligt en de knoppen zijn geplaatst. De autofocus bleek inderdaad verbeterd ten opzichte van de Lumix S1H en met de gevoeligheid op de laagste niveaus goed bruikbaar op een gimbal. De Lumix S5 een Dual ISO sensor, waarbij het dynamisch bereik op twee verschillende gevoeligheden vrijwel gelijk is.

Van den Heuvel was onder de indruk van de kwaliteit van de 4K-beelden, die op een 4K monitor beter waren dan hij van eerdere camera’s had gezien. Zowel de scherpte als het gebrek aan ruis vielen hem direct op. In vergelijking met opnames van de Black Magic Pocket Cinema Camera 4K waren de schaduwpartijen duidelijk schoner. “Vooral in HLG knallen de beelden er uit”, vindt Van den Heuvel. “Je ziet dat de camera daar echt voor gemaakt is.”

Mocht je de komende tijd meer willen weten over Camera’s, neem dan nu een abonnement op Pf Fotografie Magazine! Ga naar: www.pf.nl/aanbieding-2