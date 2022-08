Edward Burtynsky met ANTROPOCEEN in Museum Helmond

terug

Een kilometerslange tunnel door ooit ondoordringbare bergen, baden met neonkleurige vloeistof voor gebruik in batterijen en de laatste mannelijke witte neushoorn. De Canadese kunstenaars Edward Burtynsky, Jennifer Baichwal en Nicolas de Pencier legden in meer dan twintig landen de voetafdruk van de mens op aarde vast. De indringende foto’s op groot formaat, fascinerende video’s en indrukwekkende augmented reality installaties hebben een dubbele bodem. Tegelijkertijd prachtig en afschrikwekkend, maken ze ons bewust van onze invloed op het ecosysteem en de atmosfeer van de aarde.

Schokkende realiteit

Voor de wereldberoemde fotograaf Edward Burtynsky (1955, St. Catherines, Ontario) is deze tentoonstelling een kroon op zijn werk. Sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw, toont hij hoe de mens het landschap blijvend verandert. Voor het eerst doet hij dit vanaf zeer grote hoogte met behulp van drones, kranen en satellieten. Het levert een haast abstracte weergave van een schokkende realiteit op. Al eerder werkte hij samen met filmmakers Jennifer Baichwal (1965, Montreal) en Nicolas de Pencier (1966, Toronto). Nu zijn voor het eerst fotografie en film in één tentoonstelling samengebracht. Ze versterken elkaar op adembenemende wijze.

De tentoonstelling is georganiseerd door The Art Gallery of Ontario en The National Gallery of Canada, in samenwerking met Fondazione Mast. En wordt mede mogelijk gemaakt door Mondriaanfonds, Turing Foundation, Prins Bernard Cultuurfonds, Fonds 21, Zabawas, Gemeente Helmond, Ambassade van Canada, Driessen Groep en Kuijpers.

Global Green Room

Als interactief programma is een bezoek aan de Global Green Room aan aanrader. In de benedenzaal van de Kunsthal staat met name deze vraag centraal: wat kun jij doen voor een betere wereld? We tonen kunstzinnige en ‘groene’ initiatieven van jong aanstromend talent en ook jij kan er aan de slag! De Global Green Room is toegankelijk met een entreeticket dat je via de knop ‘Tickets’ kunt kopen. Met dit ticket kun je ook de tentoonstelling Antropoceen bezoeken.

nog te zien tot 11 september 2022

