Met trots meldt Eduard Planting Galerie dat de galerie per 1 mei naar ‘Het Arsenaal’ in Naarden-Vesting gaat verhuizen.

Naarden Vesting is een stad met fotografie in haar DNA, iedere twee jaar vindt hier het drukbezochte Fotofestival Naarden plaats en van oudsher zijn er galeries in het goed geconserveerde vestingstadje te vinden. Zowel Naarden-Vesting als ‘Het Arsenaal’ hebben (inter)nationale bekendheid.

Op deze nieuwe locatie kan de galerie in samenwerking met de conceptstore van ‘Het Arsenaal’ meer kunstenaars tegelijkertijd tonen en beter met u afspreken. We tonen onze fine art fotografie in een totaal nieuwe setting waarbij de fotografen gemengd worden met high-end meubel ontwerpers en het werk van andere kunstenaars.

De galerie is in verband met de COVID 19 maatregelen voorlopig alleen op afspraak open.

Hieronder enkele voordelen van de verhuizing naar ‘Het Arsenaal’ op een rijtje:

Meer ruimte en mogelijkheden om fotografen tegelijk te tonen.

Een prachtige omgeving die gericht is op interieur, wonen en kunst.

De mogelijkheid tot het organiseren van ‘art-events’ in de theaterzaal.

Een gezellige inpandige brasserie met terras voor lunch en koffie. (Helaas nu ivm de COVID 19 maatregelen tot nader order gesloten)

Voor de bezoekers van de galerie is het interessant om de rest van de conceptstore van Het Arsenaal te bekijken en de stad Naarden-Vesting te bezoeken met meerdere galerieën, gezellige winkels en restaurants.

Voor de deur (gratis) parkeren.

Alex Timmermans en Van de Camp & Heesterbeek.

Vanaf heden exposeren wij Alex Timmermans en Van de Camp & Heesterbeek al in ‘Het Arsenaal’.

Buiten de verhuizing naar Naarden-Vesting zal de galerie zich meer online gaan profileren, bijv. op het platform Artsy en Galleryviewer en doormiddel van een website met webshop. 40% van de kunstkopers wereldwijd koopt al werk online. Een webshop is internationaal is altijd open en is de toekomst van de moderne galerie.

Op Artsy en Galleryviewer kunt u al terecht voor het online bekijken en aankopen van enkele van onze kunstenaars. De bouw van onze online web shop zal nog enkele weken duren, maar we houden u op hoogte van de vorderingen. Ondertussen kunt u op onze vertrouwde website terecht. www.eduardplanting.com

Binnenkort krijgt de galerie ook een andere naam: “KOSTER Fine Art”.

Na de verhuizing en bij de introductie van onze nieuwe website en webshop zal de galerie van naam veranderen. Maar hierover meer in onze volgende nieuws brief.

Ik hoop u binnenkort te mogen begroeten op onze nieuwe locatie in Naarden-Vesting Feiko Koster Gallery owner feiko@eduardplanting.com