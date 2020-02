Stichting De Zilveren Camera maakt bekend dat Eddy van Wessel de Canon Zilveren Camera 2019 heeft gewonnen met zijn serie ‘Het Laatste Bolwerk’.

Juryvoorzitter van Stichting De Zilveren Camera Marc Prüst: “Dit jaar resulteerde de stemming in een overtuigende keuze voor de serie uit het oorlogsgebied in Syrië waar Eddy van Wessel in maart de val van de laatste nederzetting van Islamitische Staat, Baghuz, vastlegde. Een overweldigende serie met dystopische beelden van een uittocht door een woestijn, waarbij het onderscheid tussen slachtoffer en dader minder voor de hand liggend is dan een simpel goed en kwaad. De serie is ook bijzonder sterk ge-edit: elk beeld draagt iets bij aan het geheel, en neemt de kijker mee naar een wereld die ver afstaat van de gemiddelde burger in Nederland.”

ZC maakt hierbij ook de winnaars van de Prijs voor Storytelling, de NSP / Zilveren Camera Sportfoto van het Jaar, de Paul Peters Fotoprijs en de tien genomineerden voor de Publieksprijs bekend.

De winnaar van de Prijs voor Storytelling

Ilvy Njiokiktjien – Born Free

“De winnaar verbeeldt haar onderwerp en thematiek in al hun complexiteit. ​Ilvy Njiokiktjien toont zich met het transmediale ​Born Free ​in die zin niet alleen een gedegen journalist, maar weet ook goed gebruik te maken van de diverse platforms waarop het project zichtbaar is gemaakt. Meerdere krantenpublicaties, een televisiedocumentaire en een fotoboek laten zien hoe het is om op te groeien in een land dat zich nog steeds aan het losmaken is van een verleden van extreme politieke en sociaal culturele verdeeldheid​. ​Haar verhaal komt echter het beste tot uiting in een energiek samengestelde interactieve website, een zogenaamde longread, gemonteerd uit het door haar gedurende jaren verzamelde materiaal. Zonder het verleden te negeren, bouwen de geportretteerde Zuid-Afrikaanse jongeren vol vertrouwen aan hun eigen toekomst. ​Njiokiktjien​ is zich echter terdege bewust van de problematieken in Zuid-Afrika die onder deze positieve energie schuilgaan en weet deze indirect te benoemen in indringende videoportretten binnen deze gelaagde website. ​Born Free​ is een puur journalistiek werk dat de tijdgeest haarfijn aanvoelt en overtuigend gebruik weet te maken van spannende vertelvormen.” – Jury Prijs voor Storytelling

De winnaar Paul Peters Fotoprijs

Sabine van Wechem – In de ban van Hilmano

“De winnende serie vertederde en verwarde de jury tegelijkertijd, vanwege de intensiteit waarmee de fotograaf een persoonlijk onderwerp wist te verheffen tot iets groters. De eerste prijs van de Paul Peters Fotoprijs 2019 gaat naar Sabine van Wechem met haar serie ‘In de Ban van Hilmano’. Een intieme, langlopende serie over verslaving en liefde. De fotograaf verhaalt over Hilmano en Iris, over hun liefde, ruzies, seks en drugsgebruik. We zien vertwijfeling, verdriet en plezier. In de rauwheid zit ook tederheid. De fotograaf is zó dichtbij en weet dit alles zo precies te vangen, dat je de problematiek duidelijk voelt en de afstand tot het onderwerp wegvalt. Hieruit spreekt voor de jury de enorme compassie van de fotograaf. Bovendien is het prachtig gefotografeerd.”

– Nicole Segers, juryvoorzitter

Alle categorie- en prijzenwinnaars en alle nummers 2 en 3 van iedere categorie zijn te zien in Museum Hilversum van 2 februari t/m 22 maart 2020.