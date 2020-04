De jury van de BredaPhoto Open Call 2020 heeft de multimediale installatie ‘The Enigma Room’ van Ed Kashi en de fotoserie ‘Shroud’ van Simon Norfolk en Klaus Thymann geselecteerd uit de inzendingen van de Open Call. ‘The Enigma Room’ en ‘Shroud’ zullen allebei te zien zijn tijdens de 9e editie van het BredaPhoto Festival dat plaatsvindt van 9 september tot 25 oktober. Deze twee werken zijn gekozen op basis van kwaliteit en creativiteit en de perfecte aansluiting bij het 2020-thema ‘the best of times, the worst of times. De jury bestond uit Reinout van de Bergh, Geert van Eyck, beiden curator bij het festival en Jim Casper van Lensculture.

The Enigma Room, Ed Kashi

In The Enigma Room, zet Ed Kashi waarheid tegenover realiteit op zoek naar waar ze elkaar kruisen en waar ze uiteenlopen. Hierbij gebruikt hij codering om zijn archief dat vier decennia omvat, te vertalen en te transformeren. Het werk verweeft foto’s, video en audio en geeft de kijker zo ruimte om nieuwe niveaus van realiteit te ontdekken door middel van een digitale vertaling. Met Mike Curry, Brenda Bingham en Rachel Dennis zet Kashi code in als een middel dat vergelijkbaar is met een camera. Abstracte links verbinden afbeeldingen door tijd en plaats. Deze droomachtige mijmering verkent de fysieke en transcendente elementen van het leven via cycli van chaos, rust, feest en wedergeboorte.

“In deze onzekere tijden is The Enigma Room een ​​diepe persoonlijke en tijdloze audiovisuele reis die mediteert over de cyclus van het leven. Het dwingt de kijker om stil te staan, te kijken, te luisteren, te voelen en uiteindelijk zijn eigen conclusies te trekken over wat het voor hem of haar betekent. De keuze van mijn werk voor de komende editie van het BredaPhoto Festival is ook een bevestiging van het leven en zal deel uitmaken van mijn blijvende hoop voor onze toekomst na het coronavirus. “Ed Kashi

Over Ed Kashi

Ed Kashi is een veelgeprezen fotojournalist die fotografie, filmproductie en sociale media gebruikt om geopolitieke en sociale kwesties die onze tijd bepalen, te onderzoeken. Met zijn hybride visual storytelling heeft hij talloze invloedrijke korte films gemaakt. In 2015 werd hij gekozen tot Multimedia Fotograaf van het jaar. Tot zijn opdrachtgevers kan hij o.a. rekenen: National Geographic, Open Society Foundations, The New Yorker, MSNBC, GEO Germany, Fortune, Human Rights Watch, International Medical Corps, MediaStorm, New York Times Magazine, Oxfam, Robert Wood Johnson Foundation en TIME magazine.

Shroud, Simon Norfolk (UK) en Klaus Thymann (DK) ‘Shroud ‘is een project van Simon Norfolk en Klaus Thymann, over de Rhône-gletsjer in Zwitserland. In een poging het verdwijnen van de gletsjer te stoppen, is het ijs van deze gletsjer bedekt met een speciale geothermische deken om het smelten als gevolg van klimaatverandering te vertragen. Het is gedaan om de plaatselijke cadeauwinkel in bedrijf te houden. Maar het verlengt alleen het onvermijdelijke. Het redden van de Rhône-gletsjer wordt gedreven door financiële factoren, maar de kosten daarvan worden overschaduwd door de wereldwijde omvang van het probleem van klimaatverandering en zijn een symbool van de haperende pogingen van de wereld om hier iets aan te doen.

Over Simon Norfolk Simon Norfolk is een landschapsfotograaf wiens werk meer dan 20 jaar is gethematiseerd rond het onderzoeken en oprekken van de betekenis van het woord ‘slagveld’.Zijn werk wordt algemeen erkend. Zo won hij in 2005 de Ontdekkingsprijs in Les Rencontres d’Arles, ontving hij de Infinity Prize van The International Center of Photography in 2004 en hij was winnaar van de European Publishing Award, 2002. In 2003 stond hij op de shortlist voor de Citibank-prijs die nu bekend staat als de Deutsche Börse-prijs en in 2013 won hij de Prix Pictet-commissie. Ook heeft hij meerdere World Press Photo- en Sony World Photography-prijzen gewonnen. In 2010 was werk van Norfolk te zien tijdens het BredaPhoto Festival in de tentoonstelling ‘The Spirit of Enquiry’.

Over Klaus Thymann Klaus Thymann is een internationaal erkende verhalenverteller en beeldmaker wiens baanbrekende werk even comfortabel is in de meest intieme omgeving als voor grootschalige commerciële producties. Hij begon met professioneel fotograferen in 1992 en in 1996 won hij de Kodak Gold Award als jongste ooit. Gedurende zijn carrière heeft hij wereldwijde campagnes gemaakt voor klanten zoals Nike, Adidas, Johnny Walker, Sony, Levi's, Nike om er maar een paar te noemen, resulterend in D & AD, Cannes Lion, Clio en vele andere prijzen.