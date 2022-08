East West Cobh Best

terug

Als echte Groninger ben ik dicht bij de Waddenkust opgegroeid. Ik volg een opleiding fotografie in Groningen. Ik ken mijn streek, ik ken mijn stee en dat heeft veel invloed op mij. In mei 2022 ging ik met acht studiegenoten twee weken naar Cork in Ierland om daar een individueel fotografisch onderzoek te doen naar het landschap van de kuststreek. De opdracht luidde: “Hoe verhoud ik mij tot dit landschap, zijn er elementen in dit landschap te vinden die (indirect) iets vertellen over mijzelf.”

Aangekomen in Ierland verkende ik het onbekende landschap nabij het dorpje Cobh en merkte dat ik zoekende was maar niets vond. Ik herkende het landschap niet, ik had er geen grip op en dacht vooral zwart-wit. Door elke dag opnieuw de confrontatie met het onbekende landschap aan te gaan ontstond er begrip en acceptatie. Mijn zwart-wit-denken maakte plaats voor kleur-denken.

De sensor van mijn oude digitale camera is zwaar vervuild. Door gebruik te maken van het kleinst mogelijke diafragma ontstaan er artefacten in mijn beeld. Ik werk zowel analoog als digitaal, maar deze toevallige digitale imperfectie zet ik bewust in.

Rick van Bruggen (22) volgt de driejarige fotografieopleiding aan het Noorderpoort in Groningen. Hij is een experimentele en onderzoekende fotograaf en werkt zowel analoog als digitaal. Rick van Bruggen heeft bijgedragen aan diverse exposities, zoals Noorderlicht, Taxed to the Max en Dik Doun in Tunnel.

