Dustin Thierry heeft de Selection of Dutch Photography Award 2019 voor zijn ballroom scene serie gewonnen.

Uit alle inzendingen koos de jury, bestaande uit Lars Boering, Léonard Pongo, Caroline Vincart, Paul Rietveld en Rob Ursem, het werk van Dustin als winnaar. De jury vond zijn werk “Een geprivilegieerd inkijkje in een wereld waar de meesten van ons geen toegang tot hebben. Elke foto toont het bijzondere van het individu. De fotograaf begeeft zich dicht op de huid van het onderwerp en daardoor ontstaat er een zeker spanningsveld – een contrast tussen de stijlvolle maar ongedwongen portretten en een gevoel van voyeurisme.”

Ballroom scene

Afgelopen jaar begon Dustin zich te verdiepen in de ballroom scene in Amsterdam, Berlijn, Milaan en Parijs. ‘Houses’, zelf gekozen ‘families’, organiseren levendige bijeenkomsten waarin een basis van onderling vertrouwen alle ruimte geeft aan LHBTQ mensen die zich meer of minder extravagant willen tonen aan het publiek, dat grotendeels uit hun eigen gemeenschap bestaat.

Tijdens deze balls staat het vieren van de identiteit en zelfexpressie centraal. Deelnemers storen zich niet aan opgelegde kaders als witte suprematie en traditionele gender-normen. Dit geeft de scene een voelbaar emancipatoir karakter.

Het is een wereld van prachtige en gevoelige mensen, die soms met grote gebaren, maar vaak ook in subtiliteiten, zichzelf geven. En genieten van de aandacht die ze daarvoor terugkrijgen. De zwartwit-fotografie verwijst naar de ondergrondse atmosfeer in de jaren 70 en 80 waarin pioniers deze cultuur in de vorige eeuw lieten opbloeien.

SO Student Award gewonnen door Sandra Minten

De serie ‘Am viață – I have life’ vertelt het verhaal van de twee Roemeense kinderen Vivien en Paulo, nicht en neef, die opgroeien in een kleine kamer waarin drie generaties samenwonen. Een familieverhaal in het volle leven geportretteerd.

De jury was zeer onder de indruk van de volwassen manier waarmee het verhaal fotografisch verteld wordt.

“Een bekend onderwerp, maar toch vanuit een bijzondere invalshoek vastgelegd. Documentair en journalistiek werk op zijn best.”