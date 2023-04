Duitse fotograaf wint Sony World Photography Awards met AI-foto maar trekt zich terug

terug

De Duitse kunstenaar en fotograaf Boris Eldagsen won in maart 2023 een Sony World Photography Award in de categorie Creative, Open Competition. Hij schoot het kiekje echter niet zelf, maar liet deze genereren door DALL-E, een Artificial Intelligence (AI) die afbeeldingen maakt aan de hand van tekstuele input. Eldagsen en de organisatie van de fotowedstrijd zijn momenteel nog in een conflict verwikkeld. Sony World Photography wil namelijk niets meer te maken hebben met Eldagsen, en heeft de “foto”, getiteld Pseudomnesia – the Electrician van haar website gehaald. Eldagsen weigert op zijn beurt de prijs, en beschuldigt de organisatie van gebrek aan communicatie, en interesse. De afbeelding vind je hier.

Expres

Eldagsen is een fotomediakunstenaar, actief in Berlijn. Op zijn website laat hij weten dat hij de AI-afbeelding expres heeft ingezonden, omdat hij zich zorgen maakt om de opkomst van kunstmatige intelligentie, en het gesprek daarover wil openbreken. Sony World Photography heeft daar niet op gereageerd, ook niet na het aanbod van Eldagsen om een Q&A aan te gaan. Eldagsen schrijft op zijn website: ‘Dear Sony World Photography Awards. STOP SAYING NONSENSE. And join the discussion that really matters!’ Eldagsen had de afbeelding van tevoren niet gepresenteerd als een AI-creatie. Wel had de jury het volgens hem door kunnen hebben door de ‘foutjes’ in de foto en de titel. Pseudomnesia is namelijk Latijn voor ‘valse herinnering’.

DALL-E

DALL-E is het visuele familielid van ChatGPT. Waar ChatGPT je vragen beantwoordt of teksten voor je schrijft, genereert DALL-E realistische afbeeldingen naar aanleiding van tekst. DALL-E kan realistische afbeeldingen creëren, maar is niet perfect. De beelden kloppen namelijk niet altijd met de realiteit. Peter Boer, fotoredacteur van de Volkskrant zegt erover: ‘De computer heeft de opdracht gekregen intimiteit weer te geven met een historisch laagje. Hierdoor is een soort kitsch-intieme compositie ontstaan die wat ontheemd overkomt. Personen wil ik het niet noemen, want de ziel ontbreekt. De vingers met vier vingerkootjes hadden de alarmbellen moeten doen rinkelen tijdens de beoordeling. Ik snap wel dat de jury valt voor de koffiebruine tint van de afbeelding.’