Stichting De Stad Verbeeldt presenteert de Dubbelexpositie De Stad Verbeeldt –Generation Z: what’s next? van 18 juni t/m 14 juli 2021 in de voormalige IJsselcentrale Harculo – Zwolle tijdens de IJsselbiënnale 2021.

© LInelle Deunk

Linelle Deunk, Flora Madu en Adrienne Norman, drie professionele fotografen met landelijke en internationale bekendheid exposeren portretten van jongeren in tijden van coronacrisis. Foto’s over jongeren, leven, wonen, studie, werk en intimiteit. Vertederend, confronterend en liefdevol gefotografeerd.

Rond het zelfde thema tonen studenten journalistiek van hogeschool Windesheim actuele fotoseries. En er is de officiële opening van 038Games, onderdeel van het Virtueel Huis van Verbeelding waaraan studenten van Windesheim, Cibap en Graphic Design ArtEZ Zwolle hebben gewerkt. Het is visual storytelling in optima forma.

In de Expositie De Stad Verbeeldt exposeren professionals, amateurs, wijkbewoners, leerlingen en studenten hun beeldverhalen over hun stad en over Zwolse wijken, waaronder de Aalanden, Spoorzone, Veerallee, Berkum en Wijthmen. Daarnaast zijn enkele belangrijke inzendingen uit Berlijn, Valencia en Gent geselecteerd voor de expositie. Op andere panelen tonen twintig fotografen de gevolgen van de recente pandemie. Producties die soms fotojournalistiek van aard zijn en soms een meer persoonlijk of poëtisch statement vormen. Het zijn uitingen van visual storytelling waarin de impact van corona op onze samenleving wordt verbeeld.

Foto- en Fietsroute De Stad Verbeeldt – Generation Z: what’s next?

Bezoekers kunnen een foto- en fietsroute volgen langs kunstwerken in Zwolle-Zuid van Harculo naar het Lübeckplein achter het station, uitgang Zuid, waar een fotoexpositie van De Stad Verbeeldt is te zien. Omgekeerd kan de fietsroute ook worden gestart vanaf het Lübeckplein, en is de IJsselcenterale in Harculo het eindpunt.

Foto- en Stadsrondleiding In de voetsporen van Dolf Henneke.

De Stad Verbeeldt organiseert met Stadsrondleidingen Zwolle een stadswandeling langs plekken waar Dolf Henneke, oud-fotograaf van De Stentor, in de periode 1945 – 1978 heeft gewerkt. De stadsgids vertelt over de verhalen van de stad en illustreert dit met historisch beeldmateriaal, beschikbaar gesteld door het Historisch Centrum Overijssel.

FOTOLAB FOTO GAAF!

Kinderen van 10+ met of zonder hun ouders, verzorgers, oma’s of opa’s kunnen in Harculo beeldverhalen maken op drie zondagmiddagen: 27 juni, 4 juli en 11 juli 2021, telkens tussen van 14.00 – 16.30 uur.

Informatie en inschrijving: www.destadverbeeldt.nl

Fieke van ’t Riet, programmamanager De Stad Verbeeldt, 06 22218109, info@destadverbeeldt.nl

Speciale noot: Voor bezoekers van de expositie is in verband met de coronamaatregelen digitale inschrijving verplicht via www.destadverbeeldt.nl. Volg de informatie op onze website.