De tentoonstelling ‘Drummies’ van fotograaf Alice Mann laat het verhaal zien van trotse en zelfverzekerde jonge sportvrouwen in Zuid-Afrika. De gelijknamige subcultuur van drummajorettes is in de jaren 1970 voor het eerst tijdens parades in het straatbeeld van Kaapstad te zien. Begin jaren tachtig beleeft de sport haar hoogtepunt, daarna neemt de populariteit sterk af. Tegenwoordig hangt er een zweem van nostalgie over de sport, die nog steeds beoefend wordt binnen competitieve clubs en schoolteams. In haar veelvuldig bekroonde fotoserie, waar zij sinds 2017 aan werkt, legt Mann het gemeenschapsgevoel en de ‘sisterhood’ vast en brengt ze de individuele persoonlijkheden van de jonge atletes in beeld.



De sport brengt meisjes en jonge vrouwen met verschillende achtergronden samen. Voor de vrouwen, met name degenen uit gemarginaliseerde gemeenschappen, biedt de sport een veilige plek waar ze kunnen ontsnappen aan de dagelijkse realiteit. Het veeleisende trainingsprogramma weerspiegelt de toewijding van de meisjes en hun vermogen om hard te werken en vaardigheden te ontwikkelen. De militaire precisie waarmee zij de ingewikkelde routines van de sport uitvoeren, vergt doorzettingsvermogen en discipline. De saamhorigheid binnen het team stimuleert hun gevoel van verbondenheid en eigenwaarde. Door ‘Drummie’ te zijn, kunnen de meisjes en vrouwen uitblinken, daar waar zij in hun dagelijks leven nog vaak beperkt worden en voor vele sociale uitdagingen staan.

Uitbundige kostuums

De tentoonstelling in de Kunsthal presenteert 27 krachtige portretten en documentairebeelden. Waar Mann in haar documentairefotografie vooral observerend te werk gaat, legt ze bij de portretten een groot deel van de regie bij de Drummies. In een speelse samenwerking laat ze zich leiden door hoe de meisjes en vrouwen zelf hun identiteit naar voren willen brengen. Zelfbewust kijken ze in de camera. Voor de vrouwen is het dragen van het uniform, in felle kleuren en voorzien van glitterversiersel, een voorrecht. De opvallende uniformen versterken het gevoel van onderscheidenheid, trots en zelfvertrouwen. Het kostuum is een zichtbaar teken van de verbondenheid van de Drummies: elk team heeft dan ook een eigen stijl. Met betrokkenheid en nuance onderstreept Mann met haar beelden het verhaal van een jonge generatie sterke, vastberaden vrouwen.

Alice Mann

De Zuid-Afrikaanse documentaire- en portretfotograaf Alice Mann (1991) komt uit Kaapstad, waar ze studeert aan de Michaelis School of Fine Art. Ze behoort tot de post-apartheid generatie, die opgroeit in een nieuwe democratie. Inmiddels is Mann woonachtig in Londen. In haar werk onderzoekt ze onderwerpen zoals de aanhoudende sociale ongelijkheid in Zuid-Afrika. Ze streeft ernaar beelden te creëren die haar onderwerpen krachtig weergeven en een positief en hoopvol verhaal tonen. In 2018 ontvangt Mann voor haar serie Drummies onder meer de Taylor Wessing Portretprijs en de LensCulture Emerging Talent Award. Dit jaar verschijnt er een boek over het langdurige fotoproject Drummies van Alice Mann, uitgegeven door Gost Books.

Samenwerking

De tentoonstelling Drummies komt tot stand in samenwerking met AFRONOVA GALLERY en wordt mede mogelijk gemaakt door het vfonds.