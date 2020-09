Het Nederlands Fotomuseum presenteert van 3 oktober tot en met 6 december 2020 het fotografieproject Translations van fotograaf Sofie Knijff. Ruim tien jaar reisde Knijff over de wereld op zoek naar een visuele vertaling van de droomwereld van kinderen. Ze vroeg de kinderen wat hun dromen waren voor de toekomst en gaf hun de vrijheid zelf dit droompersonage vorm te geven. Dit resulteerde in een rijke serie portretten van kinderen die hun toekomstige zelf zien als bijvoorbeeld jager, stewardess, dokter of journalist. Een ruime selectie van deze portretten is vanaf 3 oktober te zien in het Nederlands Fotomuseum als projectie op de ramen, waardoor na zonsondergang de droomwereld van de kinderen tot leven komt. Op 24 oktober verschijnt bij uitgeverij Hatje Cantz Verlag het fotoboek Translations.

Translations

‘In welke mate worden de dromen van kinderen beïnvloed door hun omgeving, cultuur, geschiedenis en levensomstandigheden?’ vroeg Knijff zich af. Deze vraag was het startpunt van haar fotografisch onderzoek naar de droomwereld van kinderen; een universeel en tegelijkertijd zeer persoonlijk fenomeen.

Tien jaar lang trok Knijff de wereld over. Ze fotografeerde kinderen in Mali, India, Zuid Afrika, IJsland, Groenland, Brazilië, Nederland, Frankrijk, Spanje, China, Mongolië en Sri Lanka. Ze vroeg de kinderen wat hun dromen waren voor de toekomst en gaf hun de vrijheid zelf dit droompersonage vorm te geven door middel van kleding en decoratie. ‘Zodra de kinderen voor de camera verschenen vroeg ik hen niet hun droompersonage te spelen, maar het te zijn. Deze transformatie blijft fascinerend om te waarnemen.’

In elk land gebruikte Knijff dezelfde neutrale achtergrond: ‘Door steeds de zwarte back-drop te gebruiken kwam de focus te liggen op de innerlijke wereld van het kind en schakelde ik de omgeving uit.’

Knijff nam tijdens haar reizen enkele trends waar. Zo bleken veel kinderen in Mali de wens te hebben dokter te worden, terwijl in Groenland de kinderen willen werken in lokale winkels, vliegvelden of zichzelf zien als jager. Hieruit leidt Knijff af dat de omgeving en maatschappelijke normen en waarden een grote rol spelen bij het vormen van toekomstdromen.

Tentoonstelling

Op verzoek van het Nederlands Fotomuseum heeft Knijff een installatie van haar project gemaakt. In de donkere maanden oktober, november en de eerste week van december wordt haar werk geprojecteerd op de ramen van het Fotomuseum. Zodra de avond valt komen de droomwerelden van de kinderen tot leven.

De installatie is vanaf de straatkant te zien van 3 oktober tot en met 6 december, iedere dag vanaf zonsondergang tot zonsopgang.

Deze fotoprojectie is tegelijkertijd het startschot van Nacht In / Dag Uit, een project van het Nederlands Fotomuseum waar kunstwerken op de ramen van het museum worden geprojecteerd. Deze werken zijn tussen zonsondergang en zonsopgang te zien voor het publiek. Met deze nieuwe presentatievorm biedt het museum ruimte aan meer kunstenaars en wordt het publiek op een verrassende wijze buiten de openingsuren bereikt.

Publicatie

De kinderportretten worden gebundeld in het fotoboek Translations. Het boek is vormgegeven door ontwerpers Kummer&Herrman en wordt uitgegeven door Hatje Cantz Verlag. In het boek staan 50 kinderportretten, begeleidt door een essay van Rutger van der Hoeven.

De boeklancering vindt plaats op zaterdag 24 oktober in het Nederlands Fotomuseum in het bijzijn van Sofie Knijff (fotograaf), Nadine Barth (Hatje Cantz Verlag), Birgit Donker (Directeur Nederlands Fotomuseum), Rutger van der Hoever (o.a. buitenland redacteur Groene Amsterdammer), Jeroen Kummer (vormgever boek) en Laura Stek (radio- en documentairemaker). Onder leiding van Laura Stek gaan de gasten met elkaar in gesprek.

Biografie

Sofie Knijff (België, 1972) studeerde aan de toneelacademie in Maastricht en later aan de Fotoacademie in Amsterdam. In haar werk komen deze twee disciplines zichtbaar samen doordat ze documentaire en geënsceneerde beelden combineert. Haar werk is te zien geweest bij diverse musea en fotofestivals, waaronder Les Rencontres d’Arles Photo Festival en NY Photo Festival. Knijff werkt regelmatig voor onder meer De Volkskrant, NRC, Parool en haar werk is gepubliceerd in internationale media als The Huffington Post en The New Yorker.