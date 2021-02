Amsterdam, 25 februari 2021 – voortbordurend op de lange traditie van PENTAX Limited Edition lenzen, zijn RICOH COMPANY LTD en RICOH IMAGING COMPANY LTD verheugd de lancering aan te kondigen van drie PENTAX-FA Limited HD Lenses, speciaal voor PENTAX full-frame K-mount spiegelreflexcamera’s, met de nieuwste multi-coated lenzen en een circulair diafragma. Deze drie nieuwe lenzen zorgen voor een aanzienlijke verbetering van de beeldkwaliteit voor high definition-resultaten met een zeer aantrekkelijk uiterlijk.

HD PENTAX-FA 31mm F1.8 Limited

HD PENTAX-FA 43mm F1.9 Limited

HD PENTAX-FA 77mm F1.8 Limited

Het nieuwe optiek is gebaseerd op het bestaande FA Limited optiek – dat bekend staat om zijn aluminium precisieconstructie en hoogwaardige beeldweergave – en is ontworpen om optische prestaties te leveren die gelijkwaardig zijn aan die van hun voorgangers. Trouw aan de kwaliteiten van de HD FA Limited – gedetailleerde weergave, fijne reproductie van niveaus in de hoge lichten en een natuurlijk bokeh (achtergrond onscherpte) effect, zijn ze behandeld met de gepatenteerde PENTAX HD meerlaagse coating die zorgt voor een betere lichttransmissie in vergelijking met conventionele toepassingen. Ze leveren scherpe, heldere beelden zonder ongewenste reflecties of spookbeelden, zelfs bij tegenlicht. Ze hebben ook een cirkelvormig diafragma voor een natuurlijk bokeh-effect op de voorgrond en de achtergrond.

Adviesprijs Beschikbaar vanaf

(incl. BTW.) / (zwart of zilver)

PENTAX-FA 31mm F1.8 Limited HD lens € 1.099,- Maart 2021

PENTAX-FA 43mm F1.9 Limited HD lens € 649,- Maart 2021

PENTAX-FA 77mm F1.8 Limited HD lens € 799,- Maart 2021