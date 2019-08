Katerina Belkina, de Russische beeldend kunstenares die met haar fotografische series de weg terug zoekt naar de diepere lagen van de wezenlijke identiteit van de mens, heeft inmiddels internationale faam verworven. Niet in de laatste plaats door de prestigieuze prijzen die ze heeft gewonnen: zo was zij in 2015 winnaar van de International Lucas Cranach Award en ontving zij in 2016 de International Hasselblad Masters Award in de categorie ‘Art’ met daaruit voortvloeiend in 2019 een deelname aan het parallelle programma van de Biënnale van Venetië.

In de Dream Walkers. Imagery of Change serie richt de kunstenares zich op de oude mythologie en gebruikt de vertelkunst van het sprookje uit het Europese continent om existentiële vragen te stellen aan de toeschouwer en zichzelf.

De universele mythe persoonlijk doorlevend, duikend naar de motiverende bodem van de helden (Sneeuwwitje, Frau Holle, De Schone Slaapster en anderen) en tegelijkertijd stijgend naar het besef van het archetype, is Katerina Belkina in staat om zich te focussen op het (soms onzichtbare) magische momentum aan de vooravond van de transformatie of overgang naar het volgende mentale niveau waardoor de artieste erin slaagt om mesmeriserende monumentale composities te creëren die doen denken aan cinematografische stills met een onmisbare gelijkwaardige deelnemer – het landschap.

Vernieuwing en transformatie zijn de succesinstrumenten van Consulting Bureau Target Point, de tweede tentoonstellingsruimte van Katerina Belkina’s serie. Target Point, al 30 jaar innovator op het gebied van training en consulting in human resourcing, gebruikt actief de taal van de beeldende kunst in zijn trainingen en in haar bestselling Guide to Change.

Katerina Belkina verbindt het heden en het culturele verleden, de persoonlijke beeldtaal en artistieke schoonheid, het algemeen geldende en het particuliere. Zij toont zich een kunstenaar die in de verbeelding opnieuw de synthese weet te vinden van kunst en leven.

‘Solotentoonstelling ‘DreamWalkers.Imagery of Change’van Katerina Belkina

14 September – 20 Oktober 2019

Lilja Zakirova Gallery

Engstraat 6

5256 BD Heusden a/d Maas

The Netherlands

Openings hours: thu – sun 13-17 hour

+31 (0)416 661830