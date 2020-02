De twee weken geleden failliet verklaarde fotobeurs Unseen wordt voortgezet door Art Rotterdam, Westergas en GalleryViewer.com. De komende editie van Unseen vindt plaats van 18 tot 20 september 2020 in de Gashouder op de Westergas in Amsterdam. Fons Hof, directeur van de belangrijkste Nederlandse beurs voor hedendaagse kunst Art Rotterdam, zal voor de komende editie directeur zijn van Unseen.

Fons Hof: “Op Art Rotterdam, de beurs die vorige week plaats vond, spraken veel galeries hun vertrouwen in ons uit als organisatie om Unseen te gaan voortzetten. Dat vertrouwen was voor ons doorslaggevend om samen met Westergas een bod op de activa uit te brengen. Unseen is een uniek evenement dat veel heeft betekend voor de fotografie in Nederland. Bovendien is het in de loop der jaren tot een ijzersterk merk uitgebouwd. Het zou echt heel erg zonde zijn als dit verloren was gegaan”.

Unseen op GalleryViewer.com

Hof vormt de nieuwe directie van Unseen samen met Johan de Bruijn met wie hij in 2018 het online galerieplatform GalleryViewer.com heeft opgericht. De digitale catalogus van fotobeurs Unseen zal in september op GalleryViewer.com te zien zijn. De Bruijn: “GalleryViewer.com en Unseen zullen elkaar versterken en laten groeien. De fotobeurs is altijd erg goed geweest in het bereiken van nieuwe groepen kunstliefhebbers; vaak kochten zij op Unseen hun eerste werk. Juist dat publiek wil zich online op het aanbod oriënteren voordat ze een kunstwerk in de galerie of op de beurs in het echt gaan bekijken. Voor GalleryViewer.com is deze samenwerking dan ook een uitgelezen kans om zich aan een nieuwe doelgroep, het publiek van Unseen, te presenteren”.

Unseen en Westergas

Ook Duncan Stutterheim, mede-eigenaar van de Westergas, is blij met het behoud van Unseen voor kunst- en cultuurdorp Westergas in het Amsterdamse Westerpark. Stutterheim: “Unseen is al negen jaar één van onze belangrijkste culturele evenementen op Westergas en trekt jaarlijks 25.000 bezoekers. Het is een heel gevarieerd, geïnteresseerd, jong en cultureel publiek. Heel fijn dat we dit voor onze locatie kunnen behouden”.

Belangrijke ingrediënten koesteren

De nieuwe directie is van plan het eigenzinnige karakter van Unseen te beschermen. En wat zeker ook gehandhaafd blijft, is de Unseen Book Market die ieder jaar weer met meer primeurs komt. Fons Hof: “Alle belangrijke ingrediënten die mede het succes van Unseen bepaalden zullen we blijven koesteren; de prachtige Gashouder als locatie, de bijzondere architectuur van de beurs en de gezelligheid buiten rondom de beurs. Het Transformatorhuis, het gebouw pal naast de Gashouder, zal voor de eerste keer dit jaar de Unseen Book Market huisvesten”.