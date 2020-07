Na drie reizen door Groenland (2015, 2018 en 2019) brengt fotograaf Dolph Kessler het eerste deel van een drieluik over Groenland uit. In dit eerste deel staan het westen en oosten van Groenland centraal. De fotografie in dit boek is documentair en toegespitst op het hedendaagse Groenland. Hij bezoekt meerdere steden en dorpen in Groenland; het is in zekere zin een roadtrip. Zowel het bijna altijd spectaculaire landschap als de Groenlanders zelf en hun woongemeenschappen worden in beeld gebracht.

Eerst varen wij langs de westkust van Groenland met de postboot Sarfaq Ittuk vanuit het zuiden van Groenland via de hoofdstad Nuuk naar Ilulissat aan de Diskobay. Diskobay is het werelderfgoedgebied waar een constante stroom van ijsbergen door gletsjers worden losgelaten. Daarna wordt het oosten van Groenland in beeld gebracht waaronder het fjordsysteem van Scoresby Sund.

Groenland is het grootste eiland ter wereld met een bevolking van slechts 60.000 inwoners die verspreid wonen over een beperkt aantal steden en dorpen. Deze nederzettingen zijn niet over de weg met elkaar verbonden dus de bewoners leven een geïsoleerd bestaan. Desalnietemin vinden er voor de bewoners grote veranderingen plaats. De Inuit, één van wereld’s oudste jagers- en verzamelaarsculturen, moet zich in hoog tempo aanpassen aan de globalisering en de wetten van de kapitalistische markteconomie. Daar waar vroeger Inuitgemeenschappen de jacht en visvangst gezamenlijk ondernamen is het nu ieder voor zich. Sneeuwscooters en buitenbordmotoren moeten worden afbetaald.

En ook Groenland kent de trek van het platteland naar de stad, ondanks dat de hoofdstad Nuuk slechts 15.000 mensen en drie stoplichten kent. Deze grote veranderingen in korte tijd maken het leven van de Inuit ingewikkeld. De beweging van de kou naar de moderniteit gaat gepaard met veel sociale problematiek.

Klimaatverandering is de constante factor in het Arctisch gebied. De recente opwarming van de aarde gaat echter wel erg snel en heeft alles te maken met het antropoceen, het geologische tijdvak waarin de mens de bepalende factor wordt. Voor de Inuit is daardoor niets meer zoals het was. Zo vriezen de fjorden in de winter niet of veel later dicht en wagen ijsberen zich veel dichter bij de nederzettingen dan ooit tevoren. In de meest sombere scenario’s zal het noordpoolgebied tot het jaar 2100 nog 10 tot 12 graden verder opwarmen, en ’s winters zelfs het dubbele.

In Groenland (en aanliggende poolgebieden) bieden de met de opwarming gepaard gaande veranderingen van het landschap en ecologie – paradoxaal genoeg – misschien zelfs kansen in de vorm van meer economische activiteiten (handel, mijnbouw, scheepvaart).

De titel van het boek – Keep Greenland a secret – is ontleend aan een enquête van Air Greenland waarbij aan de passagiers gevraagd werd wat ze van Groenland vonden. Iemand had de tekst Keep Greenland a secret opgeschreven en daarmee de paradoxale spijker op de kop geslagen. Men zou willen dat dit prachtige eiland, dat al eeuwen verstild en koud is en slechts een handjevol bewoners telt die vergroeid zijn met hun land, zou kunnen blijven zoals het is. Maar zo zit de wereld niet in elkaar. De moderne tijd doet in sneltreinvaart zijn intrede via onder meer de klimaatcrisis, Facebook, de globale economie en het toerisme. De titel van het boek mag daarom ook gelezen worden als een oproep om met dit land en haar bewoners voorzichtig om te gaan.

Gegevens Keep Greenland a secret

Formaat 27,3 x 20,5 / Oplage 75 exemplaren (allen gesigneerd)

Nederlandstalig / Hardcover / Inleiding van Dolph Kessler

Prijs: 45 euro / 185 foto’s

Uitgeverij Mauritsheech Publishers

ISBN 978-90-826309-3-0

Distributie: uitgeverij Wijdemeer en via info@dolphkessler.nl