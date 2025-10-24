Documentaire ‘Eddy’s War’ over Eddy van Wessel in het Nationaal MilitairMuseum

terug

Op zondag 2 november vertoont het Nationaal Militair Museum (NMM) de indrukwekkende documentaire ‘Eddy’s War’. Documentaire- en filmmaker Joost van der Valk volgt oorlogsfotograaf Eddy van Wessel op en rond de frontlinies in Oekraïne. Met deze speciale vertoning biedt het NMM bezoekers een indringende blik op het werk en de drijfveren van Eddy van Wessel.

Eddy’s War

In ‘Eddy’s War’ laat Van der Valk zien hoe Van Wessel te werk gaat en volgt hij hem naar de frontlinies, waar hij vastlegt hoe oorlog ingrijpt in levens, landschappen en gemeenschappen. De documentaire toont niet alleen rauwe, confronterende realiteit, maar ook de persoonlijke keuzes, ethische dilemma’s en risico’s die gepaard gaan met het maken van beelden in conflictgebieden. Via Van Wessels camera en reflecties wordt zichtbaar hoe fotografie kan getuigen, duiden en herinneren en waarom het van belang is dat deze verhalen worden gezien.

Voorafgaand aan de documentaire is er een persoonlijke inleiding van Eddy en na afloop is er ruimte in gesprek te gaan. Met ‘Eddy’s War’ onderstreept het NMM zijn missie om het verhaal van conflict, inzet en gevolgen op een zorgvuldige, mensgerichte manier zichtbaar te maken. Pers en publiek zijn van harte uitgenodigd om deze unieke vertoning bij te wonen.

War Stories. Ukraine up close.

De vertoning van de documentaire vormt een verdieping bij de tentoonstelling ‘War Stories. Ukraine up close’ waarin de oorlog in Oekraine door de lens van Eddy van Wessel wordt getoond. Zijn analoge foto’s geven een rauw en persoonlijk beeld van drie jaar oorlog, vastgelegd vanuit het perspectief van de mensen die er middenin staan.

Nationaal Militair Museum

Het NMM in Soesterberg is één van de drie Koninklijke Defensiemusea in Nederland. Gezamenlijk willen we bij een groot publiek het besef vergroten dat

vrijheid geen vanzelfsprekendheid is. We willen daarmee recht doen aan het aandeel van de Krijgsmacht in onze nationale geschiedenis en aan haar rol in de bescherming van onze vrijheid en vrede. Meer informatie op NMM.nl of volg ons via Facebook en Instagram.

Praktische informatie

Datum: zondag 2 november 2025

Tijd: 12.30 uur: inleiding Eddy, vertoning documentaire & gesprek achteraf

15.00 uur: Vertoning documentaire

Locatie: Nationaal Militair Museum, Verlengde Paltzerweg 1, 3768 MX SOEST

Toegang: Gratis voor bezoekers met een geldig museumticket