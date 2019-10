Martijn van de Griendt: We maken oneindig veel beelden van onszelf, zijn bezig met hoe anderen ons zouden kunnen zien. Onze mobiele telefoon loodst ons door het leven en vertelt ons wie we (willen) zijn, waar we zijn, met wie en waarom. Ons mobiele oog mag zelfs mee naar de urinoirs van Lowlands: ”Kijk mam, zonder handen”.

Waar ligt de grens?

In deze tentoonstelling geeft Martijn van de Griendt met 42 foto’s zijn persoonlijke blik op onze samenleving, waarin we permanent in de ON-stand lijken te staan. En tegelijkertijd duidt hij ons verlangen naar OFF-momenten. Waar ligt de grens tussen het aan en uit staan? Met zijn serie foto’s laat hij de bezoekers zelf bepalen wat ze zien. Staan de gefotografeerden aan of uit? Zo trof hij op het hoofdkantoor van Bol.com, vlak voor de drukke kerstdagen, een medewerker die na de lunch op een massagestoel – verstopt onder de roltrappen – zijn appjes checkte. Of belandde hij op het Happinez Festival in een mensenmassa op zoek naar een persoonlijk meditatief moment. Thema’s als mindfulness en authenticiteit kunnen blijkbaar ten prooi vallen aan de festivalisering van Nederland.

Fotoboek

Ter gelegenheid van de foto-opdracht en tentoonstelling in het Rijksmuseum, besloot Van de Griendt een fotoboek over deze serie te maken, getiteld U bevindt zich hier. Teksten van onder andere Arnon Grunberg, Connie Palmen, Marcel van Roosmalen en Marieke Lucas Rijneveld vormen het cement tussen de beelden. In de tentoonstelling zijn hiervan citaten op de wanden tussen de foto’s geplaatst.

Martijn van de Griendt

Martijn van de Griendt (Eindhoven, 1970) is documentair fotograaf en filmmaker. Hij heeft inmiddels negen fotoboeken gemaakt. Zijn meest recente boek, Maria I Need Your Lovin’, werd verkozen tot Best Verzorgd Boek (2017). De gelijknamige documentaire kreeg een eervolle vermelding op het Nederlands Film Festival. Hij won met zijn fotografie diverse prijzen bij de Zilveren Camera en de SO Awards. Zijn werk was verschillende keren te zien op Fotofestival Naarden, op BredaPhoto en in de Rotterdamse Kunsthal.

Document Nederland

Op 30 augustus 2019 overleed Wim Vroom die als Directeur Nederlandse Geschiedenis van het Rijksmuseum in 1975 op het idee kwam ieder jaar een of meer fotografen te vragen een belangrijk actueel maatschappelijk thema in beeld te brengen. Sinds 1997 heet deze opdracht Document Nederland. Martijn van de Griendts ON/OFF is de veertigste opdracht. Eerdere fotografen waren o.a. Hans Aarsman (1984), Ilse Frech (2010), Henk Wildschut (2013) en Stacii Samidin (2018).

11de editie fotowedstrijd Document Nederland Junior

Dit jaar organiseert het Rijksmuseum voor de elfde keer Document Nederland Junior, de jongereneditie van Document Nederland. De jaarlijkse fotowedstrijd voor middelbare scholieren en MBO-studenten heeft als thema Online/Offline. Uit alle inzendingen van scholieren en MBO-studenten selecteerde een vak- en publieksjury een top 10. Deze tien jonge talenten krijgen twee masterclasses, gegeven door Martijn van de Griendt en experts van het Rijksmuseum. De winnaar wordt op 2 oktober a.s. bekend gemaakt. De foto’s van de jongeren zijn te zien in de Teekenschool van het Rijksmuseum van 3 oktober 2019 t/m 19 januari 2020.

Document Nederland Junior wordt mede mogelijk gemaakt door de Janivo Stichting.