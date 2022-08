terug

Sharelly Emanuelson fotografeert duurzaamheid

In opdracht van het Rijksmuseum fotografeert Sharelly Emanuelson duurzaamheid binnen Nederland en de zes Nederlands-Caribische eilanden. In de tentoonstelling Behouden/Tene/Sustain onderzoekt Emanuelson de balans tussen mens en zijn omgeving in het licht van de klimaatverandering en de impact van ons dagelijks handelen. Van de afvalverwerkingsindustrie tot een kleine menselijke handeling zoals het creatief hergebruik van petflessen.

© Sharelly Emanuelson

Document Nederland 2022 is te zien vanaf 23 september 2022 t/m 15 februari 2023 in de Fotogalerij van het Rijksmuseum.

Sharelly Emanuelson: ‘Ik heb gekeken naar handelingen, situaties en voorwerpen zowel in privé als in publieke ruimtes. Wat doen we in ons dagelijks leven aan duurzaamheid. Is er sprake van een verschil in aanpak tussen generaties en culturen? Het ging mij niet om wat goed of slecht is, maar waarover wij moeten nadenken. Waar houden we ons aan vast en wat moeten we loslaten?’

© Sharelly Emanuelson

Behouden/Tene/Sustain

De werken in de tentoonstelling zijn gegroepeerd rond verschillende thema’s waarin steeds het menselijk handelen centraal staat. De foto’s laten zien hoe mensen verschillend omgaan met zaken als waterbeheer, erosie en het verwerken van afval. Die gevolgen zijn groot of klein, tijdelijk of permanent. Emanuelson fotografeerde Nederland en de zes Nederlands-Caribische eilanden: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten.

© Sharelly Emanuelson

Sharelly Emanuelson

Beeldend kunstenaar Sharelly Emanuelson woont op Curaçao en werkt deels in Nederland. In haar werk brengt ze maatschappelijke onderwerpen samen. Door het maken van film, video, geluidsinstallaties en fotografie materialiseert Emanuelson haar observaties en onderzoek van dagelijkse praktijken en relaties tussen kunst, cultuur, erfgoed & koloniale overblijfselen. Ze is bekroond met de Charlotte Köhler prijs (2020), de Volkskrant Beeldende Kunst Publiekprijs (2020) en de Black Achievement Spotlight Award (2018).

Document Nederland

Het Rijksmuseum vraagt sinds 1975 een Nederlandse fotograaf een actueel maatschappelijk onderwerp te onderzoeken en vast te leggen. Vanaf 1997 gebeurt dat onder de naam Document Nederland. Bij elkaar vormen deze foto’s een indrukwekkende beeldgeschiedenis van Nederland van de late 20ste eeuw tot nu.