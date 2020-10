De eerder aangekondigde discussieavond in het Chassé Theater in Breda over het thema Cancel-culture wordt naar aanleiding van de aangescherpte Coronamaatregelen verplaatst van vrijdag 23 oktober naar vrijdag 20 november 2020.

Met de huidige maatregelen kan slechts een beperkt aantal bezoekers toe worden gelaten bij evenementen. Gezien de actualiteit en de aandacht in de samenleving voor het thema Cancel-culture hopen de organisatoren dat door een datum in november te kiezen er alsnog voldoende publiek aanwezig kan zijn waardoor er de mogelijkheid ontstaat om de discussie live op het podium met elkaar te voeren.

Cancel-culture: terechte kritiek op de gevestigde orde of de creatie van een nieuw taboe?

Studio Zeitgeist en Chassé Theater organiseren met medewerking van BredaPhoto een discussieavond rondom de grotere vraag ‘Cancel-culture: terechte kritiek op de gevestigde orde of de creatie van een nieuw taboe?’. Vanuit een breder perspectief en naar aanleiding van de ontstane commotie rondom het weggehaalde werk van Erik Kessels, zal vanuit verschillende sociale en culture invalshoeken worden onderzocht wat dit nieuwe fenomeen cancel-culture is.

Steeds vaker horen we over de publieke boycot van artiesten, culturele instellingen en/of politici die zich ‘sociaal ongewenst’ hebben gedragen of geuit of ‘schadelijk’ werk hebben gemaakt. Vaak gaat het om uitingen of werk die ongelijke machtsstructuren in stand houden en die tot marginalisatie leiden van minderheidsgroeperingen. Het publiekelijk tot verantwoording roepen en verantwoordelijk houden van artiesten en instellingen voor schadelijk gedrag, is voor minderheidsgroeperingen een strategie om deze structuren zichtbaar en bespreekbaar te maken. Aan de andere kant wordt er beweerd dat de cancel-culture giftig is en zorgt voor een polarisatie en uitsluiting van afwijkende meningen uit het debat. Daarnaast zou de angst voor cancel-culture leiden tot zelfcensuur onder journalisten, kunstinstellingen, kunstenaars, schrijvers en andere opiniemakers waardoor de vrijheid van meningsuiting in gedrang komt.

Moderator Farid Tabarki heeft aan tafel deze avond sociaal wetenschapper gespecialiseerd in gender en seksualiteit Linda Duits, kunstcriticus van De Groene Amsterdammer en hoofdredacteur – Ons Amsterdam Koen Kleijn, kunstenaar, schrijver en activist Alina Lupu, kunstenaar Erik Kessels, directeur BredaPhoto Fleur van Muiswinkel e.a.

Vrijdag 20 november

Muziek wordt verzorgd door Bart Rijnink. De voertaal voor deze avond is Engels.

Meer informatie en tickets: chasse.nl/discussie

De avond wordt ook online gestreamed via bredaphoto.nl/digital

De voertaal voor deze avond is Engels.

Over BredaPhoto 2020

BredaPhoto is het grootste foto-evenement van de Benelux en vindt iedere twee jaar plaats in Breda. Tijdens deze zeven weken durende fototentoonstelling tonen nationale en internationale topfotografen – samen met nieuw talent – hun werk op aansprekende binnen- en buitenlocaties in Breda. BredaPhoto 2020 duurt nog tot en met 25 oktober.