Dichtbundel Slauerhoff Oost-Azië 

Help Marco van Duyvendijk mee om de dichtbundel Oost-Azië opnieuw uit te geven in de mooiste uitvoering ooit.

In 1928 verscheen de dichtbundel Oost-Azië van J. Slauerhoff. Het is een prachtige bundel met een aantal van de beste gedichten die Slauerhoff ooit heeft geschreven. De 35 gedichten in de bundel zijn een verslag van zijn reiservaringen in het Verre Oosten. Ik vind het boek één van de hoogtepunten van de Nederlandse poëzie in de 20e eeuw en heb besloten om de gehele bundel opnieuw uit te geven, waarbij zijn gedichten worden afgewisseld met mijn foto’s, als een samengaan van sferen uit 1928 en 2023.

De afgelopen jaren heb ik alle plekken bezocht die Slauerhoff in deze bundel beschrijft: Macau, China, Filipijnen, Korea en Japan. Voor mij als fotograaf voelt het samengaan van mijn foto’s met Slauerhoffs gedichten als een sleutelwerk. Mijn foto’s dansen om zijn gedichten heen, soms komen ze samen, soms vullen ze elkaar aan, en altijd verdiepen ze elkaar. We maken elkaars werk beter.

Om dit boek te kunnen maken kan ik echt alle hulp gebruiken. Daarom hoop ik heel erg dat jullie mijn crowdfunding op Voordekunst willen steunen! Voor deze publicatie wil ik de allermooiste kwaliteit kunnen leveren. Het is een essentiële publicatie binnen mijn eigen oeuvre en met het werk van Slauerhoff is het ook een waardig eerbetoon aan één van de mooiste Nederlandse dichtbundels van de twintigste eeuw.

Daarnaast wil ik jullie graag vragen om mijn project ook op een andere manier te steunen. Kennen jullie liefhebbers van Slauerhoff, van literatuur, dichtkunst en fotografie? Stuur alsjeblieft mijn bericht aan hen door. Ik doe er alles aan om er een prachtig boek van te maken, maar dat gaat alleen lukken met een succesvolle crowdfunding.

Marco van Duyvendijk

https://www.voordekunst.nl/projecten/14964-fotoboek-j-slauerhoff-oost-azie-1#het-verhaal

www.marcovanduyvendijk.nl