Op de 9e editie van PHOTO020 op woensdag 4 september 2019 zal fotografe Diana Blok over haar werk vertellen. Photo020 organiseert twee-maandelijks een avond waar Amsterdamse fotografen en andere geïnteresseerden, hun passie en kennis kunnen delen en inspiratie op kunnen doen. De Photo020 avonden bestaan uit drie onderdelen, het Fotografendiner, het interview ‘Aan tafel met…’ en aansluitend de Portfolio Reviews en de Netwerkborrel.

Diana Blok (Uruguay, 1952) werd geboren in Montevideo en woonde in Colombia en Guatemala. Ze studeerde sociologie in Mexico City, waarna ze in 1974 naar Amsterdam emigreerde en zich ontwikkelde tot zeer succesvolle fotografe en kunstenares. Met haar werk onderzoekt Diana onderwerpen als identiteit, gender, seksuele verscheidenheid en cultuur met poëtische en confronterende beeldtaal.

Met haar meest recente project Gender Monologues mengt Diana portretten en geënsceneerde fotografie met film, waarmee ze een overgang maakt van stilstaand naar bewegend beeld in de vorm van een interactieve multimedia installatie. Met deze installatie met zes schermen vraagt ze aandacht voor onze historische en culturele beperking rond genderidentiteit. Gender Monologues zal binnenkort te zien zijn in Nieuw Dakota in Amsterdam.

Er zijn maar liefst negen fotoboeken van Diana Blok gepubliceerd, waaronder het baanbrekende Invisible forces, i.s.m. Marlo Broekmans (1983), Blood ties and other bonds (1990), Time Tells (2012), Adventures in cross-casting (1990) en See Through Us (2009). Ook heeft zij de afgelopen 30 jaar masterclasses en workshops gegeven bij gerenommeerde kunstacademies in Den Haag, Amsterdam, Helsinki en Istanbul. In deze periode heeft ze ook “Invisible Portraits” ontwikkeld, een zeer efficiënte methode om het creatieve proces te faciliteren. Bloks werk is onder meer opgenomen in de collecties van het Stedelijk Museum in Amsterdam en het Tokyo Metropolitan Museum.

www.dianablok.com

De avond is gratis maar men dient zich aan te melden via deze link https://www.photo020.nl/agenda/diana-blok/