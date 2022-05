Deze Samsung telefoons hebben de beste camera’s

terug

We maken steeds meer foto’s met onze mobiele telefoons en grote tech-bedrijven springen hier gretig op in. Camera’s van hoge kwaliteit zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit smartphones. Ze hebben meestal zelfs meerdere camera’s aan boord, zodat je onder alle omstandigheden mooie foto’s kunt maken. Ook Samsung rust haar smartphones uit met goede camera’s. Maar met welke samsung telefoon maak je nou de beste foto’s? We lichten de drie beste voor je uit.

1. Samsung Galaxy S22 Ultra

Het nieuwste vlaggenschip van Samsung heeft natuurlijk de beste camera’s. De hoofdcamera heeft maar liefst 108 megapixel. Hoe meer megapixels, hoe gedetailleerder en scherper de foto’s. Dit komt doordat meer pixels een kleur krijgen. Met de maar liefst 108 megapixel krijgen je foto’s dus heel veel kleur. Hierdoor spatten ze letterlijk van je telefoonscherm.

De overige camera’s bestaan uit een 12-megapixel ultragroothoeklens, om hoge gebouwen, uitgestrekte panorama’s en grote groepen mee te fotograferen, twee 10-megapixel telelenzen met 3 × en 10 × optische zoom, zodat je onderwerpen op grote afstand zonder kwaliteitsverlies kunt fotograferen en een 40-megapixel selfiecamera, zodat zowel jijzelf als je achtergrond mooi en scherp in beeld komen.

De S22 Ultra is verder uitgerust met de Single Take functie. Hiermee schiet je in één keer veertien foto’s en kun je de beste uitkiezen voor op je Instragam. De smartphone heeft ook een Pro-modi functie, zodat je zelf de ISO-waarde en sluitertijd kunt aanpassen. Zo fotografeer je als een echte pro!

2. Samsung Galaxy A72

De Samsung Galaxy A72 camera’s liegen er niet om. De telefoon heeft een selfiecamera van 32 megapixel, wat voor scherpe selfies zorgt. De selfiecamera heeft een zogenoemd bokeh-effect. Hiermee kun je de achtergrond van je foto vervagen, zodat het onderwerp op de voorgrond centraal staat. Met de 5-megapixel macrolens leg je close-ups tot in de kleinste details scherp vast.

Het toestel heeft verder een 64-megapixel hoofdcamera, een 12-megapixel ultragroothoeklens en een 8-megapixel telelens met 3 × optische zoom onder de motorkap.

3. Samsung Galaxy A32

De Samsung Galaxy A32 heeft een hoofdcamera met 48 megapixels en een groot diafragma van f/1.8. Hierdoor kun je er zowel overdag, ‘s avonds als ‘s nachts scherpe en gedetailleerde foto’s mee maken. Dankzij de 8-megapixel ultragroothoeklens kun je foto’s maken met een hoek van 123 graden. Hierdoor krijg je hoge gebouwen, weidse landschappen en grote groepen volledig in beeld. Bekijk op deze pagina de modellen uit de Samsung Galaxy A-serie.

De telefoon is verder voorzien van een 5-megapixel macrolens voor close-ups, een 13-megapixel selfiecamera voor de leukste selfies en een speciale 2-megapixels bokeh lens voor portretten met een mooi scherptediepte-effect.

Voordelig data gebruiken met sim only

Als je voor een nieuwe telefoon gaat, kun je het beste kiezen voor een los toestel met een sim only abonnement. Je bent dan namelijk voordeliger uit dan met een toestel met abonnement, omdat je bij sim only geen toestel hoeft terug te betalen.

Met sim only betaal je een bepaald bedrag per maand voor een bepaalde hoeveelheid MB’s. Als je bij het online zetten van je foto’s binnen je bundel blijft kom je niet voor extra kosten te staan. Zorg er dus wel voor dat je altijd genoeg data koopt. Zo ga je niet over je bundel heen en krijg je niet te maken met onverwachte extra (hoge) kosten.