Het gebeurt niet iedere dag dat er een lijstenmakerij opent. In maart dit jaar deed Sebastiaan Deurloo (40) precies dat en opende de deuren van lijstenmakerij Deurloo Lijsten in Amsterdam. Hier kunnen zowel consumenten als bedrijven terecht voor lijsten op maat waarbij gewerkt wordt met materialen van museale kwaliteit.

De relatief jonge lijstenmaker heeft zich de afgelopen 25 jaar ontwikkeld tot een ervaren ambachtsman. Sebastiaan groeide op met de geur van hout en vernis en leerde het vak al op jonge leeftijd van zijn vader. Door de jaren heen heeft de lijstenmaker gewerkt bij verschillende gerenommeerde lijstenmakerijen en leverde werk af voor onder andere Erwin Olaf, het Koninklijk Paleis Amsterdam, Jesse Faber, Dadara, het Koninklijk Concertgebouw, wijlen Jan Sierhuis, de ABN AMRO-kunstcollectie, Jeroen Henneman en tal van galeries in Amsterdam en omstreken.

Sebastiaan Deurloo: “Niet alleen blijft het werk goed geconserveerd door het in te lijsten, je voegt echt een blikvanger toe aan de ruimte. Deurloo Lijsten is een laagdrempelige zaak waar kwaliteit wordt vervaardigd en verkocht. Handwerk met oog voor detail. Ik hoop mijn liefde voor het vak over te brengen op niet alleen mijn klanten, maar ook op een jonge generatie lijstenmakers aangezien de branche enorm aan het vergrijzen is. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor ambacht en dat is precies waar ik op inzet: ambacht, kwaliteit en service.”

Bij Deurloo Lijsten zorgen ze ervoor dat het ingelijste werk goed wordt geconserveerd en stoppen niet bij het inlijsten van (platte) objecten als foto’s, maar lijsten met net zoveel liefde driedimensionale voorwerpen in, zoals instrumenten, sieraden en maskers. Ook kunnen de gekozen lijsten en passe-partouts naar wens gekleurd en/of gedecoreerd worden. Met de hand uiteraard.

Deurloo Lijsten is een moderne zaak met uitstraling, waar klanten terecht kunnen voor inlijstingen, restauraties, vrijblijvend advies of alleen een bakkie koffie. www.deurloolijsten.nl

Deurloo Lijsten

Jan van Galenstraat 151

1056 BP Amsterdam

info@deurloolijsten.nl

020-7719248