Museum aan het Vrijthof in Maastricht presenteert van 22 juni tot en met 15 september 2019 een overzichtstentoonstelling van kunstfotograaf Jan Stel. De tentoonstelling ‘Manmade / no human’ omvat 75 fotowerken van verlaten gebouwen met een karakteristieke architectuur; locaties die ooit bruisten van leven en bedrijvigheid. De fotograaf toont op imposante wijze de schoonheid van verval.

Jan Stel exploreert en fotografeert desolate plekken van onze tijd. Een vergeten wereld waaruit de menselijke aanwezigheid is verdwenen. In de afgelopen twintig jaar heeft hij in binnen- en buitenland talrijke locaties gefotografeerd, waaronder een oude gashouder, staalfabriek, koeltoren, elektriciteitscentrale, wijnkathedraal, casino en statige landhuizen. Voor de expositie vormen de tien kabinetten en stijlkamers van het monumentale museum een passend decor.

De kunstenaar heeft een grote fascinatie voor de esthetiek van vergane glorie. Het is de essentie van zijn fotografisch werk. Daarbij spelen de geschiedenis van kostbare, authentieke gebouwen, de afwezigheid van mensen en verdwenen vakmanschap een prominente rol. Het achtergelaten verleden wordt met puur, natuurlijk licht gefotografeerd, zonder flits of studiolampen.

De intrigerende foto’s weerspiegelen de filosofische visie van Jan Stel waarbij de inbreng van mens en maatschappij duidelijk voelbaar is. Verlaten gebouwen raken immers langzaam in verval en kunnen verdwijnen, worden door de natuur overgenomen of krijgen een nieuwe bestemming met toekomstperspectief. Een proces dat heeft plaatsgevonden of nog in gang is.

Jan Stel (Purmerend, 1970) begon op jonge leeftijd met tekenen en illustreren. Ook pionierde hij met graffiti muurschilderingen. Rond 1998 raakt hij als autodidact geïnteresseerd in vergane glorie en het vastleggen hiervan middels fotografie. Zijn autonome werk is internationaal bekroond en opgenomen in de collecties van bedrijven en private verzamelaars. Eduard Planting Gallery presenteert de fotograaf op kunstbeurzen als de KunstRAI en PAN Amsterdam. Museum aan het Vrijthof laat bij de tentoonstelling ook nog nooit eerder getoond werk zien.

