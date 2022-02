Fotomuseum aan het Vrijthof in Maastricht presenteert van 19 maart tot en met 25 september 2022 een tentoonstelling van de Deense fotograaf Søren Solkær. Het museum toont met SURFACE meer dan zestig portretten van internationale street artists bij hun kleurrijke kunstwerken in de openbare ruimte; van graffitipioniers en opkomend talent tot de meest invloedrijke kunstenaars in de street art scene.

Søren Solkær portretteerde Nederlandse straatkunstenaars als DOES, Laser 3.14 en Niels Shoe Meulman. Tot de buitenlandse kunstenaars behoren Blek le Rat, DABSMYLA, D*Face, ELLE, Icy & Sot, Invader, Lady Aiko, Maya Hayuk, Seen, Shepard Fairey en The London Police.

SURFACE is het resultaat van een vijf jaar durende reis langs wereldsteden als Amsterdam, Athene, Berlijn, Londen, Los Angeles, Melbourne, Miami, New York, Parijs en Sydney. Van het portretproject is een gelijknamig boek verkrijgbaar waarin 135 street artists zijn opgenomen.

De dynamische foto’s laten de makers achter een van de belangrijkste, hedendaagse kunstbewegingen zien. Op verzoek zijn ook kunstenaars onherkenbaar in beeld. Met storytelling zijn filmische, hyperrealistische beelden gemaakt. Daarbij heeft de portretfotograaf zich laten inspireren door de textuur en kleuren van de muurschilderingen.

Søren Solkær (Sønderborg, 1969) woont en werkt in Kopenhagen. Hij volgde een opleiding fotografie aan de FAMU in Praag. De fotograaf exposeert wereldwijd in musea en galeries en geniet internationale bekendheid om zijn iconische portretten van popmusici als Adele, Amy Winehouse, Arctic Monkeys, Björk, Pharrell Williams en U2. Zijn omvangrijk oeuvre is gebundeld in zeven inspirerende fotoboeken: Beat City, CLOSER, SOULS, SURFACE, Portraits 1993-2018, Black Sun en PASSAGE.

Tijdens de expositie zijn ook ondersteunende video’s te zien. Daarnaast organiseert Fotomuseum aan het Vrijthof een omlijstingsprogramma met talks, scooterroutes, rondleidingen, workshops en de realisatie van enkele murals in Maastricht.

19 maart – 25 september 2022

www.fotomuseumaanhetvrijthof.nl