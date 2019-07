De kunstenaars die zijn geselecteerd voor de Internationale Noorderlicht Fotomanifestatie TAXED TO THE MAX zijn bekend! De 26e editie van het festival onderzoekt de maatschappelijke spanningen die door internationale mega-corporaties worden gecreëerd met hun enorme accumulatie van kapitaal en invloed op de nationale en mondiale politiek. Hoe bepaalt de steeds intensere verstrengeling van corporatisme, financieel kapitaal en modern overheidsbestuur het leven van gewone mensen?

Met de 34 deelnemers presenteert de manifestatie een verfrissende mix van fotoseries, mixed-media, video- en geluidsinstallaties, performances en ruimtelijk werk rond dit thema.

Deelnemers

Alan Gignoux | Anika Schwarzlose | Bérangère Fromont | Brigitte de Langen | Coralie Vogelaar | David Klammer | Davide Monteleone | Dorothée Elisa Baumann | Ezio D’Agostino | Gina Peyran Tan | Glenna Gordon | Igor Tereshkov | Ishan Tankha | Ivar Veermäe | John Vink | Jos Jansen | Joseph Rodríguez | Kanad Chakrabarti | Lana Mesić | Lena Dobrowolska & Teo Ormond-Skeaping | Mari Bastashevski | Mark Curran | Martin Toft | Marvin Leuvrey | Michele Borzoni | Oliver Ressler & Zanny Begg | Sergey Novikov & Max Sher | Sven Johne | Thomas Kuijpers | Tony Fouhse | Ursula Biemann

Mentorschap jonge curatoren – George Knegtel & Laura Carbonell Reyes

Een nieuw initiatief van Noorderlicht is een mentorschap voor jonge curatoren, die een tentoonstelling samenstellen die de manifestatie flankeert. Met dit programma realiseert Noorderlicht haar ambitie om niet alleen tentoonstellingen en festivals te produceren, maar ook de fotografische gemeenschap te faciliteren, te investeren in opkomend talent en haar ervaring en kennis te delen. Voor deze piloteditie zijn George Knegtel (Nederland, 1992) en Laura Carbonell Reyes (Columbia, 1986) geselecteerd. Voor hun tentoonstelling hebben zij de volgende kunstenaars uitgenodigd:

Daniël Siegersma | Keijiro Kai |Lonnie van Brummelen & Siebren de Haan | Lucia Nimcova & Sholto Dobie | Marcos Ávila Forero | Roberto Huarcaya

Reisbeurs

Naast de open call voor inzendingen heeft Noorderlicht een reisbeurs in het leven geroepen, waardoor vier van de bovenstaande deelnemers aanwezig kunnen zijn bij het openingsweekend en een persoonlijke presentatie van hun werk geven.

Ivar Veermäe – The Flood

Lena Dobrowolska & Teo Ormond-Skeaping – Future Scenarios

Kanad Chakrabarti – Exorbitant Privilege

Hester Keijser, curator TAXED TO THE MAX

Noorderlicht | Huis van de Fotografie heeft de internationale curator Hester Keijser (Nederland, 1967) uitgenodigd om de 26e editie van de manifestatie samen te stellen, in samenwerking met hoofdcurator Wim Melis en het creatieve team van Noorderlicht. Keijser is een onafhankelijk curator en auteur op het gebied van hedendaagse fotografie, die onder meer hoofdtentoonstellingen heeft verzorgd voor Format in Derby, Photo España in Madrid, Istanbul Photobook Festival en recentelijk voor PhotoIreland in Dublin.

Praktisch

De Noorderlicht Fotomanifestatie TAXED TO THE MAX is van 6 oktober t/m 1 december 2019 te zien op diverse locaties in Groningen. Meer informatie vind je op de website van de organisatie.

http://www.noorderlicht.com/