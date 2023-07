Debuut Truus Houben

terug

In de serie Debuut presenteert Pf Truus Houben, geplaatst in Pf #4.

© Truus Houben

Invisible

Met deze reeks wil ik uitdrukking geven aan het gevoel van vervreemding, ontheemding, vereenzaming en toenemende desoriëntatie van de mensen tijdens de afgelopen coronaperiode. Mensen konden en mochten elkaar niet meer ontmoeten, begroeten, aanraken, knuffelen, kussen, feestvieren, vergaderen. Het leek of de wereld tot stilstand kwam. Vrienden meden en vervreemden van elkaar, ouderen in bejaardenhuizen konden alleen nog maar achter glas met elkaar communiceren en hand-contact maken met hun geliefden en bezoekers. Ook de horeca leed zwaar onder het ontmoetingsverbod.

Uiteindelijk schoven de mensen weer wat dichter naar elkaar, ontmoetten elkaar voorzichtig op terrassen, maar de aanvankelijke terughoudendheid werd nog lang en zelfs tot op de dag van vandaag gehandhaafd. Met deze reeks foto’s studeer ik in juni af aan de Kunstacademie Maasmechelen België, richting Hoger Secundair Deeltijd Kunstberoepsonderwijs, discipline Kunstfotografie.

© Truus Houben

© Truus Houben

Truus Houben volgde de opleiding Schilderen en de opleiding Vrije grafiek aan de Kunstacademies Bilzen en Genk. Ze begon te fotograferen om inspiratie op te doen voor haar werk en kwam tot het inzicht dat fotograferen schilderen met licht is. De opleiding Kunstfotografie aan de Kunstacademie Tongeren was de volgende stap. Daarna volgde nog twee specialisatiejaren aan de Kunstacademie Maasmechelen. Haar grafische werk in ets, lino en zeefdruk beïnvloedt haar zienswijze in het fotografisch werk. Overbodige dingen worden weg gefilterd. Een universeel, monumentaal beeld blijft over.

www.galerie-geja.nl