Debuut Pf #2: Sia Windig ‘Adempauze’

terug

In deze online serie brengen we een hommage aan de (vele) fantastische inzendingen van fotografen voor de Pf print-rubriek ‘Debuut’ die gewoonweg niet meer in het print magazine passen. Onthoud: jullie blijven niet onopgemerkt en we moedigen jullie graag aan om nieuw werk op te blijven sturen. Dat kan door onze nieuwsbrief in de gaten te blijven houden. Deze week Sia Windig.

Met haar stillevens in ijs bevriest Sia letterlijk de tijd. IJs is haar favoriete medium. De onderste la van de diepvries ligt vol met experimenten. Zo zoekt Sia de verwondering op voor prachtige details uit de zee en het stadsplantsoen. Grilligheid en intentie zijn hier beiden in het spel, evenals betoverende schoonheid en dynamische onvoorspelbaarheid. Zuurstof in de vorm van belletjes tekent haar eigen patroon. Soms ontsnapt iets uit de bubbeltjes in het ijsblok en verandert daardoor van kleur.

Hou even je adem in, verwonder je en laat je respect groeien voor deze kwetsbare wereld. Want dat is het doel van Sia’s werk: verbinding met de natuur en emoties creëren door haar beelden die verwonderen en de focus van hoofd naar het hart en handelen verplaatsen. Want in onze levens kunnen we zoveel ten positieve keren als we ons bewust worden van de schoonheid van de natuur om ons heen.

© Sia Windig

© Sia Windig

© Sia Windig

© Sia Windig

© Sia Windig

Sia Windig (1962)

Studies – HBO/J, Digitale vormgeving en online media en de Academie voor abstracte kunst.

Expositie

2023 – Onderdeel van expositie ‘Kijk op straat’, Music Art Centre Gouda Studio’s

2022 – Droge voeten in de polder’, gemaal Teylingens te Woerden.

2020 – Drieluik ‘Haast u langzaam’ uit het Gesammstkunstwerk ’stip op de horizon’, Museum Gouda.

Boekfotografie

2023 – Plan Bèta – Bèta-onderwijs voor duurzame ontwikkeling

2022 – Kijk op straat, 750 jaar Gouda

Prijs

2021 – Foto ‘Solitair’, winnende foto Wolkenfotowedstrijd, Teylers Museum, Haarlem

2020 – Drieluik ‘Haast u langzaam’ heeft de publieksprijs gewonnen en maakt nu deel uit van de vaste collectie van museum Gouda.

Website: www.siteseeingmetsia.nl