Debuut Pf #2: Menno Bonkenburg, Gazin’

terug

In deze online serie brengen we een hommage aan de (vele) fantastische inzendingen van fotografen voor de Pf print-rubriek ‘Debuut’ die gewoonweg niet meer in het print magazine passen. Onthoud: jullie blijven niet onopgemerkt en we moedigen jullie graag aan om nieuw werk op te blijven sturen. Dat kan door onze nieuwsbrief in de gaten te blijven houden. Deze week Menno Bonkenburg.

© Menno Bonkenburg, ‘Anthony’

Het zo mooi vangen van emotie(s) in een portret is waarvoor mijn opdrachtgevers mij graag inhuren. Ik probeer de vrolijke buitenkant vanuit de binnenkant te laten zien, maar ook een meer serieuze of zakelijke kant.

Met mijn project ben ik geïnteresseerd in het bewust omdraaien van deze portretvorm. Kan ik ook van buiten naar binnen toe portretteren?

Als dat mogelijk is, wat gaat men dan zien?

Zie je dan méér in die persoon? Wat gebeurt er?



Na veel uitproberen kwam ik op een portretvorm, waarbij ik de menselijke imperfectie op gevoel probeer te vangen, door de geportretteerde naar mij te laten staren.

Deze serie is nog lang niet klaar. Ik wil graag een dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking maken, waarin iedereen zich kan herkennen. Met mogelijke publicatie(s) hoop ik meer bekendheid op mijn project, zodat ik de dwarsdoorsnede ook werkelijk kan bereiken.



Deze zoektocht is heel persoonlijk. Het grootste deel van mijn werkzame leven heb ik geluisterd naar wat mensen juist niet uitspraken.

Met deze portretten gebeurt volgens mij hetzelfde. Nu ik zo’n 30 portretten heb mogen maken, lijkt zichtbaar te worden dat de onbevangenheid van mensen afneemt met het verstrijken van de jaren.

Ik hoop met mijn project anderen te laten ervaren hoe mooi en intrigerend het is om bij de geportretteerde naar binnen te mogen kijken. Voor mij is de cirkel daarmee rond.

© Menno Bonkenburg, ‘Fien’

Bio

Menno Bonkenburg (1961). Naast opleidingen HBO PA & MW, heeft hij vele verdiepingscursussen gevolgd op het gebied (studio-)fotografie. Het werken met volwassenen en (hun) kinderen loopt als rode draad door zijn werkzame leven.

Hij heeft een eigen studio in Spaarndam en is als DuPho-lid fulltime bezig met het maken van portretten. Zijn werk is te zien op www.portret19.com

© Menno Bonkenburg, ‘Josh’

© Menno Bonkenburg, ‘Megan’

© Menno Bonkenburg, ‘Nienke’