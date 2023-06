Debuut Pf #2: Constance Koningsberger, ‘VET!’

terug

In een wereld van perfectie, vooroordelen en stigmatisering doet Constance Koningsberger een onderzoek naar wie zij is en hoe zij naar zichzelf kijkt.

© Constance Koningsberger

Mijn werk gaat over de stigmatisering van dik zijn. De afgelopen tijd heb ik onderzoek gedaan naar hoe andere mensen tegen ‘dik zijn” aankijken, maar vooral ook hoe ik tegen mijn eigen “dik zijn” aankijk. Ik heb onderzocht of ik mijn lichaam ook anders kan zien dan alleen dik, bijvoorbeeld door het te zien als een sculptuur, een vorm, rondingen en een esthetisch lijnenspel. Voor dit onderzoek gebruik ik mijn lichaam als materiaal om sculpturen mee te maken. Mijn lichaam wordt een vorm. Ik ben de beeldhouwer van mijn eigen sculpturen. In mijn werk maak ik een zwaar onderwerp bespreekbaar op een speelse manier.

Bio

Constance Koningsberger (Den Haag, 1977) is een autonoom fotograaf. Zij studeert aan de Fotoacademie te Amsterdam en hoopt in mei 2023 af te studeren. Ze exposeerde met haar mede-eindexamenstudenten op expositie EMERGO van 25 tot en met 28 mei in Loods 6 in Amsterdam.

www.instagram.com/arts_by_ck

