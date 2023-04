Debuut Pf #1: Rienk de Vries ‘Gravity Fields’

terug

In deze online serie brengen we een hommage aan de (vele) fantastische inzendingen voor de Pf print-rubriek ‘Debuut’ die gewoonweg niet meer in het print magazine passen. Onthoud: jullie blijven niet onopgemerkt en we moedigen jullie graag aan om nieuw werk op te blijven sturen. Dat kan door onze nieuwsbrief in de gaten te blijven houden. Deze week Rienk de Vries.

Gravity Fields

In onze gejaagde maatschappij, waarin wij collectief lijken te lijden aan een chronisch gebrek aan contact met de natuur, ga ik terug naar het open Friese landschap van mijn jeugd. Daar bracht ik uren door bij mijn slaapkamerraam, turend naar de lucht en de sterren. Overdag struinend door de weilanden leerde ik: er is schoonheid en verwondering te ontdekken in het allerkleinste en in het allergrootste.

“Gravity Fields” gaat over die verwondering en de zoektocht naar de oorsprong van alles. De beelden van de micro- en macrowerelden die ik zag: het heelal, de lucht en de dieren die zich daarin bewegen en als het ware de ‘brug’ zijn tussen hemel en aarde. Het kleinste en het grootste verbonden.

Rienk de Vries

Opgroeiend in het weidse open Friese landschap voelde Rienk de Vries (1971) al een sterke band met de natuur en de elementen. Zijn werk toont de verwondering daarover en de zoektocht naar het verband tussen het allerkleinste en het allergrootste.

December 2022 afgestudeerd aan de Fotoacademie

2022 Expo Blik Loods 6 Amsterdam

2022 Boek ‘Gravity Fields’, self-published

www.rienkdevries.com

Zelf een project insturen voor de rubriek ‘Debuut’? Houd onze nieuwsbrief in de gaten! Direct abonnee worden van Pf Fotografie Magazine? Kies hier je welkomstgeschenk.

©Rienk de Vries

©Rienk de Vries

©Rienk de Vries

©Rienk de Vries

©Rienk de Vries

©Rienk de Vries

©Rienk de Vries

©Rienk de Vries

