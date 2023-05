Debuut Pf #1: Irene Bernardt, ‘Always from a distance’

terug

© Irene Bernardt

In deze online serie brengen we een hommage aan de (vele) fantastische inzendingen van fotografen voor de Pf print-rubriek ‘Debuut’ die gewoonweg niet meer in het print magazine passen. Onthoud: jullie blijven niet onopgemerkt en we moedigen jullie graag aan om nieuw werk op te blijven sturen. Dat kan door onze nieuwsbrief in de gaten te blijven houden. Deze week Irene Bernardt.

Maak ik contact? Hoe doe ik dat? Kan ik dat? Of wil ik dat wel? Ik kies ervoor om het te vermijden. Het maakt me onzichtbaar. Het geeft me het gevoel niet aanwezig te zijn. Alsof ik er niet bij hoor. Dit brengt bij mij een veilig maar zeker ook een eenzaam gevoel teweeg. Tegelijkertijd ben ik hier niet de enige in. Wij mensen leven langs elkaar heen, het contact is vluchtig en oppervlakkig.

Dit doorlopende verhaal in mijn leven en in mijn fotografisch werk laat deze anonimiteit van de mens in zijn natuurlijke habitat zien; thuis, op straat, in de natuur. Verscholen achter mijn camera maak ik foto’s van mensen in beweging en op een dynamische manier. Echter altijd op een afstand.

Irene Bernardt (1969) is autodidact. Zij heeft diverse malen geëxposeerd in Loods 6, Amsterdam en tijdens Zandvoort Art in 2021 en 2022. In 2022 is zij uitgeroepen tot Fresh Eyes Talent. In het bijbehorende boek zijn haar foto’s gepubliceerd en zijn deze tentoongesteld bij Haute Photographie, Amsterdam en Rotterdam.

www.irenebernardtfotografie.nl

