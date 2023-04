Debuut Pf #1: Inez Smit, ‘Melancholic Flowers’

terug

In deze online serie brengen we een hommage aan de (vele) fantastische inzendingen voor de Pf print-rubriek ‘Debuut’ die gewoonweg niet meer in het print magazine passen. Onthoud: jullie blijven niet onopgemerkt en we moedigen jullie graag aan om nieuw werk op te blijven sturen. Dat kan door onze nieuwsbrief in de gaten te blijven houden. Deze week Inez Smit.

Melancholic Flowers

‘Voor mijn afstuderen aan de Fotovakschool Rotterdam heb ik een serie bloemportretten gemaakt. De serie gaat over het ervaren van melancholie door bepaalde lichtval op planten en bloemen.

Mijn vader hield enorm van de natuur, maar naarmate zijn dementie vorderde gaf hij telkens aan verdrietig te worden van de schoonheid die hij ervaarde in de natuur. Hij kon het niet goed onder woorden brengen maar zoals ik het interpreteerde werd hij in de natuur overspoeld door zowel een geluksgevoel als een groot verdriet, tegelijkertijd.

Het licht dat door de bomen in het bos gefilterd werd, gaf mijn vader het onvervulde verlangen om eeuwig te blijven leven. De kracht van de bomen ontroerde hem, en hij voelde daarmee zijn naderende afscheid, de vergankelijkheid. Het onbestendige, melancholische gevoel dat hij kreeg heb ik willen “bewaren” in deze foto’s.

In uiteenlopende sferen heb ik een troostrijk beeld gemaakt; het verlengde leven van de afgebroken tak van de clematis in een vaasje, tot de schaduw van een eenzame klimroos die door de avondzon binnenvalt op de muur.’

CV

Inez Smit (1967) studeerde in 1991 af aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en werkt sindsdien als beeldend kunstenaar. Inez haalde in januari 2023 haar diploma Vakfotografie aan de Fotovakschool Rotterdam van de NAVB. Haar afstudeerproject was te zien tijdens de expositie “EXPO.ELF” bij galerie Weisbard in Rotterdam.

instagram: inezsmit_photography

www.inezsmit.nl

© Inez Smit

© Inez Smit

© Inez Smit

© Inez Smit

© Inez Smit