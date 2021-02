Op vrijdag 29 januari 2021 ondertekenden Annabelle Birnie, directeur van De Nieuwe Kerk, en Arnoud van Dommele, algemeen directeur a.i. van de World Press Photo Foundation, een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Deze bekrachtigt dat de flagship World Press Photo tentoonstelling, die al sinds 2014 in De Nieuwe Kerk de winnaars van de World Press Photo Contests toont, voor nog eens vijf jaar aan de Dam te zien zal zijn. De tentoonstelling in Amsterdam toont de bekroonde visuele journalistiek en digitale storytelling en is altijd de start van de jaarlijkse wereldwijde World Press Photo Exhibition tour.

Annabelle Birnie, directeur van De Nieuwe Kerk: “Het is zo bijzonder dat De Nieuwe Kerk ieder jaar de start van deze wereldwijde tournee samen met World Press Photo kan organiseren. Het grote historische gebouw is een prachtig toneel voor de enorme diversiteit aan makers van over de hele wereld. Hun beeldjournalistieke projecten zijn de oren en ogen van onze wereld.”

Arnoud van Dommele, algemeen directeur a.i. van World Press Photo: “We zijn er trots op, om samen met De Nieuwe Kerk, de komende vijf jaar de jaarlijkse première van de World Press Photo Exhibition te kunnen organiseren. Aangezien Amsterdam de thuisbasis is van de World Press Photo Foundation is het extra bijzonder voor ons om de beste visuele journalistiek in het centrum van Amsterdam te kunnen laten zien. We kijken ernaar uit om in april weer bezoekers te mogen verwelkomen en hopen dat het publiek hun ervaring met de bekroonde foto’s en producties in de prachtige open ruimte van de historische kerk opnieuw kan waarderen.”

Met een honderdtal tentoonstellingen in 45 landen en rond de 4 miljoen bezoekers is World Press Photo één van de populairste fotografie-evenementen ter wereld. De World Press Photo-tentoonstelling, voor het eerst georganiseerd in 1955, was van 1982 tot en met 1999 ook al jaarlijks in De Nieuwe Kerk te zien. De World Press Photo Exhibition 2021 zal naar verwachting geopend worden op zaterdag 17 April 2021.