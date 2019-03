Museum Gouda en Bram Tackenberg portretteren veelzijdige wijk

Museum Gouda en fotograaf Bram Tackenberg brengen samen met bewoners in een uniek project de diversiteit van Gouda Oost in beeld. In een dubbeltentoonstelling in het Nelson Mandela Centrum (Oosterwei) en Museum Gouda zijn vanaf 16 maart veertig portretten te bewonderen van inwoners van Gouda Oost. De foto’s geven een fraai zicht op de bewoners van de wijk, die zich met deze portretten in hun eigen woonkamer gedurfd openstellen voor het publiek.

Gouda Oost is een wijk die het de laatste jaren zwaar te verduren heeft gehad. Maar de wijk verandert ook sterk, veel oude flats zijn vervangen en er is geïnvesteerd in voorzieningen voor wonen, werken, spelen en recreëren. De leefbaarheid en levendigheid zijn daarmee aanzienlijk verbeterd. Gouda Oost is een divers samengestelde wijk, met veel inwoners met een niet-westerse achtergrond. Museum Gouda geeft nu met de foto’s van Bram Tackenberg een prachtig beeld van de verscheidenheid en de culturele rijkdom in deze wijk.

Bram Tackenberg begon in 2014 met zijn serie ‘De Woonkamers’, waarin hij mensen in hun eigen woonkamer fotografeert. De serie laat op een prachtige, ingetogen manier de verschillen en overeenkomsten van mensen zien. Door zonder oordeel te kijken en de mensen te portretteren, legt hij iedereen op een gelijke en waardige manier vast. De fotowerken die Tackenberg voor Museum Gouda maakte, worden voor het grootste deel tentoongesteld in het Nelson Mandela Centrum. Door de tentoonstelling in het hart van de wijk te organiseren wil Museum Gouda de drempel verlagen om met kunst en cultuur in aanraking te komen. Bovendien wil het museum met de expositie graag de sociale cohesie bevorderen doordat wijkbewoners er met elkaar in gesprek raken. In Museum Gouda zelf worden ook een aantal fotowerken tentoongesteld. Iedereen die de tentoonstelling in het Nelson Mandela Centrum bezoekt, krijgt daarna gratis toegang tot het museum.

Museum Gouda en Bram Tackenberg hebben voor dit project intensief samengewerkt met de Gemeente Gouda, Woningcorporatie Woonpartners, het Nelson Mandela Centrum en zijn inwoners, tentoonstellingsontwerper Theo Tienhooven, en vele anderen. Maar Bram Tackenberg en Museum Gouda zijn vooral de 40 gezinnen en bewoners dankbaar die zich in hun eigen woonkamer hebben laten portretteren. De expositie is mede mogelijk gemaakt door het VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland en GoudApot.

Openingstijden

Nelson Mandela Centrum (Bernadottelaan 79, Gouda)

Ma t/m vrij van 9.00 – 17.00 uur. Let op: in het weekend gesloten.

Museum Gouda (Achter de Kerk 14 én Oosthaven 9, Gouda)

Di t/m zo van 11.00 – 17.00 uur.