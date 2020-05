Royal Museum of Social Distancing opent tentoonstelling tijdens Coronacrisis

Op zaterdag 2 mei opent in Heerlen de tentoonstelling ‘De Woonkamers’ van fotograaf Bram Tackenberg in het nieuwe Royal Museum of Social Distancing, het eerste museum dat rekening houdt met de nieuwe werkelijkheid en de anderhalve meter samenleving ten gevolge van de Coronacrisis. Het Royal Museum of Social Distancing is gevestigd in Heerlen, in een van de mooiste filmtheaters van ons land en is een initiatief van Dobuyart in samenwerking met kunstenaar Bram Tackenberg en het Royal Theater.

‘Als creative organisatie op het gebied van de beeldende kunst zijn we gewend aan complexe uitdagingen en het oplossen van onverwachte problemen. Toen de bioscopen gesloten werden en de anderhalve meter samenleving een feit was, zagen wij de fantastische mogelijkheden die het monumentale Royal Theater met haar poster-vitrines te bieden had. De tentoonstelling ‘De Woonkamers’ van Bram Tackenberg sluit daarbij naadloos aan op de situatie waarin wij ons nu bevinden’, aldus Toon Hezemans van Dobuyart.

In 2014 begon fotograaf Bram Tackenberg met zijn serie ‘De Woonkamers’. Voor deze woonkamerportrettenreist de kunstenaar al meer dan vijf jaar door het land om mensen in hun eigen woonkamer te fotograferen. Tackenberg fotografeert altijd naar buiten toe, waardoor de buitenomgeving in combinatie met het interieur samen het decor van de geportretteerden vormt. Door zonder oordeel te kijken en de mensen te portretteren, legt hij iedereen op een gelijke en waardige manier vast. Deze consequente werkwijze resulteert in een seriedie op een prachtige, ingetogen manier de verschillen en overeenkomsten van mensen laat zien. De statige manier van portretteren in combinatie met de vertrouwdheid van de eigen woonkamer, geeft een zekere spanning. Het levert krachtige en tegelijk kwetsbare portretten op.

‘De Woonkamers’ hebben door de Coronacrisis en de wereldwijde lock down nog een extra dimensie gekregen. Met de oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven worden we teruggeworpen op onszelf en herijken we het begrip ‘thuis’. De woonkamerportretten van Tackenberg roepen de vraag op met wie van onze naasten wij op de foto mogen staan, zonder die schrijnende anderhalve meter afstand. Voor het virus zijn we allemaal gelijk.

De Woonkamers van Bram Tackenberg

Zaterdag 2 mei t/m 30 juni 2020

In de poster-vitrines van het Royal Theater

Stationsplein 3-5

6411NE Heerlen