De wereld van Hedonia

Op oudejaarsavond wenste Nika Sandler zich voor altijd onder te dompelen in de sensaties die ze ervoer toen ze kalmerende middelen nam. Sandler wilde in een zoete slaap vallen en de realiteit niet meer onder ogen zien.

In een poging om zichzelf te vergeten, zat ze gevangen in een depressieve hedonia, die Mark Fisher in “Capitalist Realism” beschreef als een onvermogen om iets anders te doen dan het zoeken naar plezier. In deze serie verbeeldt ze verschillende soorten plezier en de toestanden die daarmee gepaard gaan. Ze creëert stillevens en omgevingen van objecten en stoffen die worden geassocieerd met iets aangenaams en verleidelijks, en soms griezeligs. De pop lijkt haar alter ego te zijn, die een nieuwjaarsexperiment beleeft.

Nika Sandler is een kunstenaar die werkt met fotografie en tekst. Ze onderzoekt de thema’s van menselijke en niet-menselijke blikken, gender, plezier, griezelig en walgelijk. Ze werd gepubliceerd in de tijdschriften i-D, Libération, Der Greif, Phroom Platform, Calvert Journal, Metal Magazine, L’Oeil de la Photographie, BROAD, Bird in Flight, FK Magazine, Grandmama’s Print, Float Magazine, ect. Ze is ook de winnaar van het Small File Photo Festival 2023 georganiseerd door The Photographers’ Gallery.