De veelzijdigheid van het medium fotografie

terug

Pf #6 staat in het teken van de veelzijdigheid van de fotografie. Fotografie is een veelzijdig medium. Fotografen bewegen zich tussen uiteenlopende genres: van landschap en portret tot stilleven, documentaire en mode, van straat- en architectuurfotografie tot conceptuele experimenten en visuele storytelling. Al jaren toont Pf, het magazine voor de professional, hoe rijk die veelzijdigheid is in de praktijk. Onverdroten laten we zien hoe breed de fotografische kunst kan worden ingezet om psychologische, mystieke, wetenschappelijke en maatschappelijke werkelijkheden zichtbaar te maken.

In dit nummer brengen we portfolio’s met de grote verscheidenheid die het medium eigen is. Inka en Niclas Lindergard leggen landschappen vast op plekken waar menig vakantieganger zijn clichébeelden maakt. Maar dit fotografenduo breekt met de voorspelbare foto’s en geven er een verrassende twist aan. Een ander fotografenduo, Eric Chan en Loes van Iperen, maakt korrelige straatfoto’s met een nostalgische sfeer. Zij fotograferen met het oude ‘technicolor gevoel’ in Los Angeles, Amsterdam en Hong Kong. Door analoog te fotograferen gaan ze terug naar de basis van het metier. Yara Jimmink probeert haar grootouders te begrijpen die vanuit het tropische Indonesië naar het koude Nederland verhuisden. Door de combinatie van historische foto’s en zelfgemaakte beelden schept Jimmink een poëtisch verhaal over heden en verleden. In langlopende series geeft Marijn Fidder een stem aan mensen die anders ongehoord blijven. Met de foto van bodybuilder Tamale Safalu uit Oeganda won ze een World Press Award. In Debuut brengen we het afstudeerproject over het Tsjechische platteland van Martijn Schmidt.

Tevens hadden we een uitgebreid interview met de inmiddels 89-jarige wereldberoemde fotojournalist Co Rentmeester. Hij werkte voor de tijdschriften Life en Time Magazine en maakte daarvoor inmiddels iconisch geworden foto’s. Hij is de enige Nederlander die ooit een World Press Photo ontving. In Foam hangt van hem een grote overzichtstentoonstelling.

Professionele fotografie is altijd een kruispunt geweest van ambacht en kunst. Enerzijds vergt ze vakmanschap: de beheersing van camera, licht en compositie, maar ook het bewust inzetten van symbolen en metaforen. Anderzijds opent ze een ruimte voor verbeelding en expressie, waarin de maker keuzes maakt die verder reiken dan louter registratie. Een foto legt niet alleen een feit vast, maar onthult ook een esthetische visie op de mysteries van het leven en de sociale krachten die de samenleving vormen. Juist in de samensmelting van technische beheersing en creatieve intentie toont fotografie zich in haar volle betekenis: als kunstvorm.

Coverfoto

De coverfoto is gemaakt door Inka & Niclas. Onze redacteur Edo Dijksterhuis schrijft over hen: ”Het Scandinavische duo Inka en Niclas Lindergard presenteert bijna kapot gefotografeerde clichébeelden van landschappen en geeft ze een twist waardoor je je afvraagt wat de oorspronkelijke onweerstaanbaarheid eigenlijk was. Vervreemdend werk dat gaat over kijken en de imperialistische manier waarop fotografie de natuur heeft omgevormd tot culturele constructie en vervormd tot cliché.”

Ton Hendriks, hoofdredacteur Professionele Fotografie