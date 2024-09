terug

Een delicaat kanten kraagje uitgehakt in albast, een zacht zoemende uitvergroting van een ballonzaadje dat ‘ademend’ in de ruimte hangt, een virtueel meisje dat over de gevel kruipt, een ‘dagboek’ van eindeloos opkomend en afgaand water en nachtelijke verstilde landschappen in olieverf die schijnbaar zonder levende wezens toch vibreren van verwachting: een kleine greep uit de werken in de expositie De troost van schoonheid.

© Anton Havelaar

Onder de vijftien exposanten zijn twee fotografen met bijzonder werk: Sabrina Charehbili maakte voor deze expositie nieuw werk in Marokko; Anton Havelaar exposeert bestaand werk.

© Sabrina Charehbili

Sabrina Charehbili ontving onlangs de Dutch Photo Award voor de best afgestudeerde student in fotografie. In haar werk geeft ze de fantasie de ruimte en creëert ze verbindingen tussen mensen onderling en hun omgeving. Voor deze expositie maakte ze nieuw werk in Marokko in opdracht van het Rietveldpaviljoen. Sabrina: ‘Marokko, een land waar de tijd lijkt stil te staan. Een deur die ik na zoveel jaren weer heb geopend. Mijn roots liggen zowel in Nederland als in Marokko, maar ik heb me nooit volledig kunnen verankeren in één specifieke cultuur. Dit gebrek aan diepgeworteld zijn in een enkele cultuur biedt me juist de vrijheid om tussen verschillende werelden te bewegen’. In de expositie zijn vijf werken van Sabrina te zien.

Anton Havelaar is fotograaf en componist. Zijn landschappen zijn nooit zomaar plaatjes, maar een compositie die ontstaat door zijn kijk op de wereld. De foto's uit de serie Nocturnes zijn gemaakt in de nacht zonder extra toevoeging van kunstlicht. Het werk neemt je mee in een sprookjesachtige wereld. Dat geldt ook voor de foto uit de serie Temporary Landscapes, landschappen die soms spontaan ontstaan op verlaten plekken. In de expositie zijn vier werken van Anton te zien.

Rietveldpaviljoen in Amersfoort

van 29-8-2024 tot en met 06-10-2024