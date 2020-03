Eddie Keogh is een Engelse sportfotograaf met al bijna vier decennia ervaring. Zijn eerste betaalde fotoklus was een wedstrijd tussen Millwall en Reading, 39 jaar geleden. Nu is hij een vaste fotograaf van Reuters en het Engelse voetbalteam. Zijn favoriete camera? De Canon EOS 1D X Mark III. Hoewel de camera net op de markt is, heeft hij als Canon Ambassadeur al de nodige ervaring op kunnen doen met de nieuwe Canon 1D X Mark III.

De carrière van Eddie Keogh is een samensmelting van twee van zijn favoriete bezigheden: sport en fotografie. Keogh heeft zelf veel gevoetbald en gerugbied en fietst nog altijd veel. Fotografie ontdekte hij op de middelbare school als hobby. In zijn zelfgebouwde donkere kamer ontwikkelde hij als zeventienjarige zijn beelden en drukte ze af. Op zijn achttiende kreeg hij de kans om zijn vaardigheden als fotograaf te combineren met zijn andere grote liefde: voetbal. Zijn eerste wedstrijd, Millwall tegen Reading, fotografeerde hij onder de hoede van Monte Fresco, een sportfotograaf van de Daily Mirror met een bijna legendarische status in Engeland. Met een oude camera en een paar objectieven, die hij van Fresco kreeg, leerde Keogh van hem de fijne kneepjes van het vak. Tijdens zijn laatste jaren van de middelbare school, fotografeerde Keogh voor een agentschap in Liverpool door de week het nieuws en in het weekend een Premier League wedstrijd. Liverpool de ene week, Everton de andere. Tijdens de thuiswedstrijden van Liverpool leerde hij iets dat hij nog altijd toepast en ook als tip doorgeeft aan aankomende sportfotografen: schiet laag. Omdat de supporters van Liverpool op de beroemde Spion Kop tribune, of kortweg: ‘the Kop’, heel laag en dicht op het veld zitten, was hij gedwongen om veel opnames liggend op zijn buik te maken. “Dat was wel een ervaring als het sneeuwde”, vertelt Keogh. Op die manier ontdekte hij dat de voeten van spelers met zo’n laag standpunt veel sneller los lijken te komen van het veld en dat je daardoor meer actie en drama in de opnames krijgt.

Diafilms

Zijn passie is na bijna veertig jaar sportfotografie nog altijd niet verdwenen. Daarom heeft hij een persoonlijk project gemaakt van het fotograferen van ‘Sunday Morning Football’. Van het in beeld brengen van amateurteams die op zondagochtend in de Marshes in Londen tegen elkaar strijden. Keogh heeft het vak in de afgelopen jaren wel ingrijpend zien veranderen. Naast de toegenomen technische mogelijkheden speelt vooral de opkomst van de social media daarin een grote rol. Hij heeft nog meegemaakt dat hij op locatie zijn eigen diafilms moest ontwikkelen of prints moest maken die dan werden gescand en via een matige Zuid-Amerikaanse telefoonlijn naar Engeland moesten worden verstuurd. “Het duurde toen drie uur om een beeld te versturen”, zegt Keogh. “Nu duurt dat drie seconden.” Hij is heel gelukkig met het feit dat het nu zo snel en gemakkelijk gaat, maar het heeft de vraag naar beeld wel vergroot. Waar een aantal jaar geleden een paar goede opnames van de wedstrijd voldoende was, moet hij tegenwoordig al foto’s doorzenden van de aankomst van het team bij een stadion en de voorbereidingen voor de wedstrijd. Keogh vat de invloed van social media kort en krachtig samen: “We have to feed the beast.” De druk is daardoor enorm toegenomen.

Steeds sneller

Niet alleen moet er tegenwoordig meer beeld worden gemaakt, het moet ook steeds sneller beschikbaar zijn. Tijdens wedstrijden weet Keogh zich omringd door collega’s van andere bureaus. “En die jongens missen ook vrijwel niks”, zegt Keogh. Het betekent dat het verschil tussen de keuze voor zijn beelden of die van een ander een kwestie van seconden kan zijn. Als een speler scoort, zoekt Keogh op het scherm van zijn camera snel de beste opnames op en verstuurt er dan twee of drie, allemaal binnen een halve minuut na de goal. Daarvoor is hij wel afhankelijk van de verbindingsmogelijkheden van zijn camera. En dat is een van de redenen waarom zo blij is met zijn nieuwe Canon EOS 1D X Mark III. “De communicatiemogelijkheden van de camera zijn geweldig”, vindt Keogh. De Canon EOS 1 D X Mark III ondersteunt zowel 2.4Gh als 5Ghz Wifi en kan nog worden voorzien van een externe zender. Het bereik daarmee in een stadion is gemakkelijk meer dan honderd meter, vertelt Keogh. Het zorgt ervoor dat hij bijvoorbeeld de aankomst van een spelersbus direct kan versturen, zonder eerst nog naar een persruimte te moeten. Ook beschikt de EOS 1 D X Mark III over een ingebouwde internetaansluiting om bekabeld gebruik te kunnen maken van een high speed netwerk. Op de camera kunnen meerdere accounts worden aangemaakt zodat je als gebruiker snel kan wisselen tussen de verschillende mogelijkheden of netwerken. Het is niet het enige dat is verbeterd aan de EOS 1 D X Mark III. De robuuste body met vaste verticale grip en de full frame sensor met 20 megapixel zijn vrijwel onveranderd, maar onderhuids is het een heel nieuwe camera. Veel van de verbeteringen worden mogelijk gemaakt door de nieuwe DIGIC X processor voor de beeldverwerking en de DIGIC VIII processor voor de autofocus. Vergeleken met de DIGIC VI en DIGIC IV processoren waar de Mark II het mee moest doen, is dat een enorme toename in rekenkracht.

Tovenarij

De Canon EOS 1 D X Mark III haalt een hoger aantal opnames per seconde: 20 in live view en 16 door de zoeker, waarbij in beide gevallen de autofocus blijft werken. Vooral op autofocusgebied ervaart Keogh een grote sprong voorwaarts. De Mark III heeft 191 AF-punten waar de Mark II er maar 61 had. De gevoeligheid loopt nu van -4EV tot 21 EV, en dat is zowel naar onder als naar boven beter dan bij de Mark II. Die AF-punten worden ondersteund door een aparte CMOS sensor met 400.000 pixels, waardoor herkenning van onderwerpen en gezichten op de Mark III veel beter is dan bij zijn voorganger. “De camera volgt onderwerpen nu zoveel beter, dat het bijna grenst aan tovenarij”, zegt Keogh. Als onderdeel van het ambassadeursprogramma van Canon heeft hij onder andere opnames gemaakt van een basketbalwedstrijd waarbij een team speelde in effen zwarte shirts. De 1D X Mark III wist de spelers te volgen tegen een donkere achtergrond, zelfs als ze tijdelijk volledig werden afgedekt door een speler van de tegenpartij. Waar Keogh ook blij mee is, is de mogelijkheid om te werken met de volledig stille elektronische sluiter. “Dat is erg handig in meetings.” Hij maakt in die stand ook graag gebruik van de optie om op het aanraakgevoelige scherm het autofocuspunt te selecteren. Voor sportfotografie is hij erg blij met de nieuwe Smart Controller. Een aanraakgevoelig oog op de AF-On knop. Door met je duim over deze knop te gaan, kan het scherpstelpunt worden verlegd. Het werkt, na enige gewenning, nog sneller en intuïtiever dan de joystick voor de autofocus. Die joystick is uiteraard ook nog steeds aanwezig. De Smart Controller is dus een optie, maar wel een die veel fotografen aan zal gaan spreken. Voor sportfotografen is het ook prettig om te weten dat de EOS 1 D X Mark III ongeveer tweemaal zoveel opnames uit een acculading kan halen dan de Mark II en dat de camera zo’n 1000 opnames in raw kan maken voordat de buffer vol raakt. Dit mede dankzij de twee snelle CFexpress kaarten waarop de beelden worden weggeschreven.

Raw Video

Ook de videomogelijkheden van de EOS 1D X Mark III zijn verbeterd. Zo kan er met de camera worden gefilmd in 4K 10 bit 4.2.2 en zelfs in 5.5K in raw. De enorme datastromen die hierdoor worden gegenereerd, kan de camera intern wegschrijven zonder hulp van een externe recorder. Zowel in 4K als in 5.5K maakt de camera gebruik van het hele beeld, zodat er geen crop is. De 4K beelden worden dus berekend vanuit een 5.5K bestand. Door de oversampeling is de kwaliteit van de 4K beelden optimaal. Speciaal voor HDR-fotografie heeft EOS 1 D X Mark III een extra bestandsformaat in de vorm van HEIF. Hiermee kunnen HDR-opnames worden weggeschreven met meer informatie dan in een jpeg. De HEIF-bestanden kunnen in de camera worden omgezet naar jpeg en zijn dan beter dan wanneer je de opname direct in jpeg zou hebben geschoten. Keogh ziet HEIF als een formaat voor de toekomst. Klanten vragen er nu nog niet om, maar dat zou binnen een jaar weleens kunnen veranderen, denkt hij.

Waar Keogh iedere dag van geniet, is het beeld dat de EOS 1 D X Mark III hem levert. Het is volgens hem wat scherper en ook ziet hij een flink verschil in de prestaties bij hogere gevoeligheden. De Mark III haalt een hoogste uitgebreide gevoeligheid van 819.200 ISO, een stop meer dan de Mark II. Hij presteert hierdoor beter, ook bij weinig licht. “De beste foto’s zijn de beelden die je verrassen”, zegt Keogh. “Dat zijn de opnames waarin alles samenkomt, het moment, het licht en liefst ook een beetje humor.” En de EOS 1 D X Mark III is zijn favoriete gereedschap om die momenten vast te leggen.

www.eddiekeogh.com

https://www.canon.nl/cameras/eos-1d-x-mark-iii/