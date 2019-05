De TIPA Awards worden uitgereikt aan de beste camera’s en objectieven die dit jaar zijn geïntroduceerd. Zoals bij iedere verkiezing zorgen de keuzes ieder jaar weer voor de nodige reacties. Omdat het om nieuwe producten gaat, kan het weleens gebeuren dat een camera van vorig jaar beter of populairder is dan de winnaar van dit jaar. Maar kijken we naar de lichting van 2019, dan zien we toch veel nieuwe producten die de absolute top in hun categorie zijn.

door Jan Paul Mioulet

TIPA is de afkorting van Technical Image Press Association. De organisatie wordt gevormd door een groot aantal fototijdschriften uit Europa en landen daarbuiten, zoals China, Australië, India, Brazilië, Canada en de Verenigde Staten. Ook Pf is lid van TIPA en beslist dus ieder jaar mee over de TIPA Awards, de prijzen voor de beste nieuwe camera’s, objectieven en fotografische accessoires en diensten. Die keuze is soms gemakkelijk, soms heel moeilijk, als meerdere goede producten om de Award strijden. In enkele gevallen zijn er geen kandidaten voor traditioneel belangrijke categorieën. Dat geldt dit jaar bijvoorbeeld voor BEST FULL FRAME DSLR EXPERT. Dat is een logisch gevolg van het feit dat de aandacht van fabrikanten verschuift in de richting van spiegelloze camera’s. Daar staat tegenover dat er voor spiegelloze camera’s een categorie is bijgekomen. Het volledige overzicht van alle Awards staat op www.tipa.com. Hier is een overzicht van de camera’s en objectieven waarvan we denken dat die voor lezers van Pf interessant zijn.

BEST MFT CAMERA PROFESSIONAL

Olympus OM-D E-M1X

De Olympus OM-D E-M1X is de grootste en zwaarste Micro Four Thirds camera ooit. Vergelijk je hem met full frame camera’s met vergelijkbare mogelijkheden en bouw, dan blijkt de E-M1X echter nog steeds belangrijk lichter te zijn. De E-M1X is gebouwd voor fotografen die hoge eisen aan hun apparatuur stellen. De buitengewoon robuuste body van de E-M1X herbergt zowel twee TruePic VIII processoren als twee grote accu’s. De camera haalt gemakkelijk een opnamesnelheid van 20 beelden per seconde met AF en AE en kan gedurende korte tijd zelfs met 60 beelden per seconde schieten. De extra processorcapaciteit maakt Hoge Resolutie multishot-opnames uit de hand mogelijk en zorgt voor nieuwe functies als een Live ND filter. De autofocus maakt voor het eerst gebruik van algoritmes voor het herkennen van bijzondere onderwerpen als treinen, auto’s, motoren en vliegtuigen. En ergonomisch is de E-M1X uitermate doordacht met een volledig dubbel uitgevoerde set knoppen en wielen.

BEST FULL FRAME PROFESSIONAL CAMERA

Nikon Z 7

De Nikon Z7 is – samen met de Z6 – de eerste spiegelloze full frame camera van Nikon. De camera vertoont veel overeenkomsten met de Nikon D850, maar is beduidend lichter en kleiner. De Z7 heeft de nieuwe, zeer ruime Z-bajonet. Voor deze bajonet is een Nikon FZ adapter verkrijgbaar waardoor F-objectieven voor de Nikon spiegelreflexcamera’s zonder problemen op de Z7 gebruikt kunnen worden. De Z7 heeft een 45.7 megapixel CMOS sensor waardoor opnames met hoge resolutie en grote, gedetailleerde prints makkelijk haalbaar zijn. De camera heeft een prachtige elektronische zoeker die niet alleen 100 procent van het beeld weergeeft, maar die ook heel veel extra informatie kan laten zien. Dat maakt de overstap van een spiegelreflexcamera naar een spiegelloos model extra aantrekkelijk. De Z7 is ook een verrassend goede camera om mee te filmen, met 4K en Full HD tot 120 beelden per seconde. Ook ondersteunt de Z7 Timecode. Geheel in lijn met de afmetingen van de camera heeft Nikon ook een aantal compacte maar kwalitatief zeer goede objectieven voor de Z-vatting uitgebracht.

BEST FULL FRAME PHOTO/VIDEO

Panasonic LUMIX S1

De Panasonic LUMIX S1 en S1R zijn niet alleen twee nieuwe full frame camera’s, maar ze vormen het begin van een volledig nieuw systeem. Tegelijk lenen ze ook heel veel techniek van het Micro Four Thirds systeem van Panasonic. En dat is een goede zaak. De Panasonic GH5 en G9 zijn namelijk twee van de beste hybride camera’s die je kan kopen. De Panasonic S1 heeft veel weg van een vergrote versie van de G9 met een full frame sensor. Die grotere sensor zorgt voor een betere beeldkwaliteit en een hoger dynamisch bereik, zowel bij lage maar zeker ook bij hoge gevoeligheden. Dat is interessant voor fotografen. De S1 heeft filmers ook veel te bieden. Met de komende firmware update krijgt de S1 zelfs 4:2:2 10-bit 4K 30p/25p video recording intern en 4K 60p video met V-Log via HDMI. Voor zowel fotografie als video is de ingebouwde vijfassige Dual IS 2 beeldstabilisatie van Panasonic een aanwinst. Combineer je die met de beeldstabilisatie van de Panasonic objectieven, dan is een winst van 6 stops in sluitertijden mogelijk.

BEST MEDIUM FORMAT CAMERA

Fujifilm GFX 50R

Middenformaat beleeft een serieuze comeback en dat is voor een groot deel aan Fujifilm te danken. De combinatie van beproefde spiegelloze techniek met een grote middenformaat sensor en een scherpe prijs blijkt aan te slaan bij veel fotografen die op zoek zijn naar de ultieme beeldkwaliteit. Het nieuwste model van Fujifilm, de GFX 50R, gaat door op die ingeslagen weg. De camera heeft een 51,4 megapixel sensor van 44×33 mm in een lichte en compacte body. De zoeker van de GFX 50R zit links op de hoek en is niet verwisselbaar zoals bij zijn grote broer, de GFX 50S. Hierdoor roept de camera sterke associaties op met de analoge middenformaatcamera’s van Fujifilm van voor de eeuwwisseling. Dat tintje retro doet niks af aan de moderne kwaliteiten van de GFX 50R. De camera is uitgebreid afgedicht tegen stof en vocht en is zowel bestand tegen hoge als extra lage temperaturen. Hij kan via Bluetooth op afstand bediend worden via de Fujifilm Camera Remote app en de camera ondersteunt de Film Simulaties van Fujifilm.

BEST DSLR PRIME LENS

Sigma 40mm f1.4 DG HSM Art

De Sigma 40mm f/1.4 DG HSM Art is een bijzonder objectief met een op het eerste gezicht ongebruikelijk brandpunt. Het objectief is ontworpen om aan de eisen van 8K video te kunnen voldoen. Dat betekent: hoge scherpte, weinig vertekening en afwezigheid van chromatische aberratie. Voor filmers is de beeldhoek van dit objectief niet ongewoon. Op een full frame camera komt die namelijk overeen met die van de veelgebruikte 28mm op Super-35.

BEST MIRRORLESS PRIME STANDARD LENS

Canon RF 50mm f/1.2 L USM

Canon maakt al decennia lang snelle 50mm standaardlenzen. Toch is de RF 50mm f/1.2 ook voor Canon een uniek objectief. Het is namelijk de eerste snelle 50mm van Canon die bij volle opening al extreem scherp is. Niet alleen in het centrum, maar zelfs in de hoeken. En die kwaliteit blijft zo hoog over het hele bereik. Het heeft een 10-bladig diafragma, een kortste instelafstand van 40 cm en uiteraard de bekende programmeerbare RF-ring.

BEST MIRRORLESS PRIME TELEPHOTO LENS

Sony FE 135mm f/1.8 GM

De Sony FE 135mm f/1.8 GM is niet de eerste 135mm f/1.8. Maar uit veel internationale testen blijkt dat dit wel de allerbeste is. Het objectief heeft een 11-bladig diafragma dat samen met het relatief lange brandpunt, de hoge lichtsterkte en de speciale XA lenselementen kan zorgen voor een prachtig bokeh. De scherpte is zo hoog, dat we denken dat dit objectief ook moeiteloos de resolutie van toekomstige sensoren tussen de 50 en 100 megapixel aan kan.

BEST MIRRORLESS WIDE ANGLE ZOOM LENS

Nikon NIKKOR Z 14-30mm f/4 S

De Nikon Z 14-30mm f/4 S is een heel bijzondere groothoekzoom. Ondanks het feit dat deze zoomlens al bij 14mm begint, heeft hij een vrijwel vlak frontelement. Hierdoor kan je gemakkelijk gebruik maken van 82mm schroeffilters. Voor deze supergroothoek zijn dus geen speciale adapters en grote, kwetsbare 150mm filters nodig. Voor fotografen die veel op locatie werken en liever zo min mogelijk mee nemen, is dat een groot voordeel. Het objectief is ook nog eens heel compact en weegt maar 485 gram. Dit is een droomlens voor reis- en landschapsfotografen.

BEST MIRRORLESS STANDARD ZOOM LENS

Tamron 28-75mm f/2.8 Di III RXD (Model A036)

De Tamron 28-75mm f/2.8 is een lichtsterke standaardzoom voor camera’s met een Sony E of FE-vatting. Door te kiezen voor 28mm als grootste groothoekstand in plaats van de meer gangbare 24mm, is Tamron er in geslaagd dit objectief heel compact en licht te houden. Iets dat bijna een unicum genoemd mag worden in deze tijd van steeds groter en zwaarder wordende objectieven. Het objectief is nog geen 118mm lang en weegt slechts 550 gram. Daarmee past het heel goed bij de lichte en compacte Sony A7 en A9 camera’s. Het lage gewicht gaat niet ten koste van de beeldkwaliteit, die uitstekend is. Als bonus heeft de Tamron 28-75mm een kortste instelafstand van 0,19m.